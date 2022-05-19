Clorox宣布董事会成员任命

55岁的Plaines带来了在领先企业（PepsiCo、Ahold、Walmart和Starbucks）超过30年的战略金融专业知识，以及扎实的董事会及运营领导经验，包括深入的数据分析利用经验，可开发出以消费者为中心的营销和品牌战略。作为Sam's Club电子商务首席财务官，她曾在其进行空前扩张的时候帮助实现电子商务业务以及全渠道零售业务的增长。她还曾在Ahold的转型增长期发挥关键作用。她最近的一份工作是在Jones Lang LaSalle担任全球首席财务官。她在瑞银（UBS）开启了投资银行、兼并和收购的职业生涯。此外，Plaines从2021年起就一直在Nielsen Holdings plc董事会任职，并从2022年起在KKR Acquisition Holdings I Corp.董事会任职。

The Clorox Company董事会独立主席Matthew J. Shattock表示：“我们很幸运能够让Julia和Stephanie两位高素质领导加入我们的董事会。她们在战略和金融领导力上的广度和深度，以及在创造价值和转型上的往绩，为我们董事会增强了实力和多样性。随着我们继续保持Clorox在市场上胜出，并为我们的利益相关者创造长期价值，她们的背景和新视角将为我们带来益处。”

随着Denman和Plaines的任命，董事会成员已经从11名扩大到13名，其中女性占46%，有色人种占30%。这些成员的增加符合Clorox让董事会保持活力的承诺，确保在资格、经验、多样性和任期方面实现强有力的平衡。

预计Denman和Plaines将在审计委员会任职。

如需了解有关The Clorox Company董事会的更多信息，请访问：www.thecloroxcompany.com。

关于The Clorox Company

The Clorox Company（纽约证券交易所股票代码：CLX）是一家领先的跨国消费品和专业产品制造商和营销商，在全球拥有约9000名员工，2021财年的销售额为73亿美元。Clorox营销一些最受青睐和最著名的消费品牌，包括：与其同名的漂白和清洁产品；Pine-Sol®清洁剂；Liquid-Plumr®除堵剂；Poett®家庭护理产品；Fresh Step®猫砂；Glad®包扎品；Kingsford®烧烤产品；Hidden Valley®调味酱料；Brita®水过滤产品；Burt's Bees®天然个人护理产品；RenewLife®、Rainbow Light®、Natural Vitality CALM™和NeoCell®维他命、矿物质和补养品。该公司还营销面向专业客户的行业领先产品和技术，包括使用CloroxPro™和Clorox Healthcare®品牌销售的产品和技术。该公司80%以上的销售来自占有第一或第二行业市场份额的品牌。

Clorox是《联合国全球契约》和《埃伦·麦克阿瑟基金会新塑料经济全球承诺》的签署方。公司在企业责任方面所作的努力得到了广泛认可，包括：上榜“Barron 2022年100家最具可持续性公司”、“2022年彭博社性别平等指数”、“人权运动2022年企业平等指数”和“2021年Parity.org女性最佳晋升地点”等等。为支持其社区，The Clorox Company及其基金会在2021财年进行了约2000万美元的现金、产品和公益营销捐赠。如需了解更多信息，请访问：TheCloroxCompany.com，也可在Twitter上关注我们（@CloroxCo）。

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