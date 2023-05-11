Cloverly: раунд финансирования на 19 млн долл и платформа добровольного углеродного рынка

Cloverly объявляет о раунде финансирования серии A на сумму 19 млн долл. США и проверке новой платформы добровольного углеродного поставщика

АТЛАНТА, 12 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Cloverly, технологическая платформа для действий в области борьбы с изменением климата, сегодня объявила о запуске раунда финансирования серии A на сумму $19 млн. Инвестицию возглавил Grotech Ventures, один из ведущих мировых инвесторов в области технологий, и к нему присоединились другие ведущие компании, включая Aquiline Technology Growth, Impact Engine, Mission One Capital, New Climate Ventures и CreativeCo Capital, при поддержке действующих инвесторов, включая Tech Square Ventures, SoftBank Opportunity Fund,, Circadian Ventures, Knoll Ventures, SaaS Ventures и Panoramic Ventures. Это финансирование будет спонсировать дальнейшее развитие ведущей в отрасли цифровой инфраструктуры Cloverly для добровольных углеродных рынков, включая новую платформу поставщиков, которая поможет покупателям, поставщикам и практически любой другой компании легко масштабировать свое влияние. Кроме того, серия A будет поддерживать увеличение команды Cloverly и открытие второй штаб-квартиры в Лондоне для удовлетворения потребностей клиентов по всему миру.

Новаторство в критически важной отрасли

По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), Для достижения чистого нулевого уровня выбросов CO2 или ПГ необходимо внедрять системы удаления углекислого газа (CDR), чтобы компенсировать вредные выбросы. Добровольный углеродный рынок (VCM) представляет собой важнейший механизм для принятия немедленных мер по борьбе с изменением климата за счет устранения неизбежных сегодня выбросов параллельно с крупномасштабными сокращениями выбросов, что необходимо для предотвращения изменения климата в дальнейшем. В целях достижения глобальных целевых показателей выбросов National Academy of Sciences заявляет, что дополнительные 10 млрд тонн диоксида углерода должны ежегодно удаляться к 2050 году. Эта насущная потребность подпитывает невероятный рост для этих рынков, который, по данным McKinsey и Целевой группы по масштабированию добровольных углеродных рынков, предположительно достигнет свыше $50 млрд долларов США к 2030 году. Тем не менее, несмотря на рост и срочность, модель VCM не имеет множества фундаментальных элементов, необходимых для масштабного существенного эффекта.

Компания Cloverly занимается решением этих проблем, связанных с доступом, простотой, доверием и прозрачностью с момента своего создания в качестве первого в мире интерфейса прикладного программирования для углеродных кредитов. С тех пор компания превратилась в ведущую цифровую инфраструктуру, обеспечивающую функционирование VCM, установив партнерские отношения с такими мировыми лидерами, как American Express, Salesforce, Visa, и др. Предприятия могут быстро масштабировать свои климатические действия, приобретая качественные решения для удаления углеродных выбросов или внедрения технологий Cloverly в свои собственные продукты, услуги или логистические цепочки. Поставщики проектов также могут масштабировать свою деятельность за счет использования облачного программного обеспечения Cloverly Marketplace™, а также программного обеспечения для поставщиков Cloverly, позволяющего им управлять критически важными коммерческими операциями, такими как управление запасами, многоканальное распределение и отслеживание кредитных продаж. Новая платформа поставщиков предлагает кредиты от таких инновационных поставщиков, как Tradewater, Therm, KOKO Networks, CarbonCure.

«Компания Cloverly была безоговорочным лидером, когда мы решали как расширить свое распределение углеродных кредитов, – добавил Рахул Мишра (Rahul Misra) руководитель отдела производства CarbonCure. – Ценность, которую они обеспечивают как за счет демонстрации нашего решения, так и за счет партнерства, имеет огромное значение, в то время как мы выходим на очень динамичный добровольный углеродный рынок и сотрудничаем с различными кредиторами».

Рыночный спрос

Данные по потребительским расходам подтверждают не только экологическую необходимость масштабировать меры против изменения климата, но и общественный спрос на внедрение экологически чистых решений в нашу жизнь. В докладе NielsenIQ за 2022 год мы видим, что 30% потребителей чаще покупают экологически чистую продукцию, а в докладе 2022 Школы бизнеса Вартон подчеркивается, что две трети потребителей готовы платить больше за экологически чистую продукцию. Включение мер по борьбе с изменением климата в пользовательский опыт и дорожные карты продукции – одна из самых больших возможностей, которые могут использовать предприятия для удовлетворения этого проверенного рыночного спроса.

«Мы не можем ждать – нам нужно действовать сейчас»‎, – поделился Джейсон Руботтом (Jason Rubottom), генеральный директор Cloverly. «Важность добровольного углеродного рынка демонстрирует беспрецедентный спрос на решения, позволяющие как компаниям, так и потребителям вносить активный вклад в критически важные меры по борьбе с изменением климата. Cloverly имеет уникальные возможности для стимулирования такого взаимодействия, и этот раунд финансирования отражает это».

«Благодаря нашей должной осмотрительности мы беседовали со многими клиентами Cloverly. Мы были поражены любовью к продукту и команде Cloverly», – вспоминает генеральный партнер компании Grotech Ventures Лоусон Деврис (Lawson Devries). «Стало очевидным, что Cloverly не только зарекомендовала себя в качестве одного из мировых лидеров на крупном рынке, но и приносила реальную пользу своим заинтересованным сторонам и позитивно влияла на более масштабную борьбу с изменением климата. Мы рады возможности стать частью этого процесса».

«Было очень приятно наблюдать развитие Cloverly с момента ее первого раунда, – рассказал Васант Камат(Vasant Kamath), Tech Square Ventures, являющийся первоначально лидирующим инвестором компании. – Возможность быстрого превращения продукта и команды в игрока мирового класса всего за несколько лет является свидетельством их непрерывного новаторства для удовлетворения этой критически важной потребности рынка».

Информация о компании Cloverly

Cloverly, запущенная в качестве первого API для углеродных кредитов, в настоящее время является самой передовой цифровой инфраструктурой, обеспечивающей функционирование добровольных углеродных рынков. В настоящее время сервис Cloverly, целью которого является масштабирование высокоэффективных действий для сохранения климата, пользуется доверием более чем 200 предприятий по всему миру, охватывающих финансовые услуги, технологии, ESG/ углеродный учет, цепочку поставок, электронную коммерцию и пр. Десятки ведущих разработчиков проектов и поставщиков используют платформу Cloverly для управления своими кредитными углеродными операциями. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу http://launch.cloverly.com/home.

Информация о компании Grotech Ventures

Компания Grotech Ventures, основанная в 1984 году, является одним из ведущих ранних инвесторов в высокопотенциальные технологические компании. Компания Grotech ищет инновационные инвестиции на ранних этапах технологического ландшафта и продолжает вкладывать средства и повышать ценность на протяжении всего жизненного цикла каждой портфельной компании. Фирма имеет сильную комбинацию финансовой поддержки, отраслевых отношений и глубокого опыта в предметной области и операционной деятельности для ускорения роста. Имея вложенный капитал в размере более 1,0 миллиарда долларов США, Grotech поддерживает компании на ранней стадии путем инвестиций, начиная с 500 000 долларов США. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу http://www.grotech.com.

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