Cмарт-часы Amazfit c новейшей мощной операционной системой

Новые смарт-часы оснащены мощной и интуитивно понятной операционной системой, которая предназначена для оптимизации эксплуатационных характеристик интеллектуальных носимых устройств Amazfit в отличие от используемой ранее операционной системы для смартфонов, отличающейся высоким энергопотреблением. Простая и практичная в использовании, устойчивая к сбоям операционная система обеспечит простоту взаимодействия и исключит утомительные операции при проверке данных о состоянии здоровья пользователя, в то же время снизив энергопотребление на 65% по сравнению с предыдущей операционной системой смарт-часов.

Новая продукция Amazfit как ведущего мирового бренда в сфере носимых смарт-устройств и в более широкой индустрии интеллектуальных технологий обладает новыми инновационными характеристиками, стильным дизайном и удобным интерфейсом.

Дополнительная информация о расширенных возможностях новой продукции Amazfit будет представлена в 17:00 (GMT+1) 11 октября 2021 года на Amazfit Global Launch Event. Вы можете присоединиться к этому мероприятию в режиме онлайн на страницах Amazfit в Twitter, Facebook и YouTube.

Информация о бренде Amazfit

Компания Amazfit, основанная в сентябре 2015 года, предлагает несколько серий смарт-часов и браслетов как для повседневного пользования, так и для занятий спортом на открытом воздухе, а также другие интеллектуальные аппаратные средства, связанные со спортом и здоровьем, включая спортивные наушники TWS, умные беговые дорожки, умные весы с анализатором композиционного состава организма и спортивное снаряжение. Благодаря полному ассортименту продукции, который обеспечивает выдающуюся степень удовлетворенности пользователей, Amazfit максимально повышает свою способность удовлетворять нужды различных групп потребителей.

В настоящее время продукция марки Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию и Японию. В I квартале 2021 года компания Amazfit заняла четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков смарт-часов для взрослых Zepp Health[1], при этом объем производства смарт-часов и фитнес-браслетов вырос на 68,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

[1] Согласно данным всемирного квартального трекера носимых устройств компании International Data Corporation (IDC)

Фото —https://mma.prnewswire.com/media/1638850/2021926_121127.jpg

SOURCE Amazfit