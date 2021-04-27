Cobre del Mayo, S.A. de C.V. продлила сроки принятия заявок в рамках предложения об обмене

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Cobre del Mayo, S.A. de C.V.

Apr 27, 2021, 09:05 ET

Компания Cobre del Mayo, S.A. de C.V. объявила о предварительных результатах своего предложения об обмене, а также о получении согласия и продлении сроков рассмотрения заявок на участие в торгах 

МЕХИКО, 27 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Cobre del Mayo, S.A. de C.V. (далее Cobre del Mayo) объявила о принятии к обмену всей совокупной номинальной стоимости своих старших облигаций с опционом на выплату процентов «в деньгах / в ценных бумагах» со сроком погашения в 2021 году на сумму 119 533 779 долл. США (ISIN: XS1354863612 и XS1354862564; общие коды: 135486361 и 135486256) (далее «Существующие облигации»). Это составляет приблизительно 95,45% от совокупной основной суммы непогашенной задолженности по Существующим облигациям в размере 125 228 986 долл. США, надлежащим образом выставленным на торги и не отозванным по состоянию на 17:00 по времени города Нью-Йорка 23 апреля 2021 г. («Дата досрочного проведения торгов») в рамках ранее объявленного предложения (далее «Предложение обмена») для правомочных держателей обменять любые и все существующие в обращении Существующие облигации.

Кроме того, сегодня компания Cobre del Mayo объявила о продлении сроков рассмотрения заявок на участие в торгах после Даты досрочного проведения торгов, но не позднее 23:59 по времени Нью-Йорка 7 мая 2021 г. Компания Cobre del Mayo вправе продлить или завершить рассмотрение заявок по собственному усмотрению («Дата истечения срока»).

Перейдите по ссылке ниже, чтобы ознакомиться с пресс-релизом, в котором содержатся предварительные результаты предложения по обмену, а также информация о продлении срока рассмотрения заявок в рамках досрочного проведения торгов. В рамках данного предложения об обмене ценные бумаги не подлежат регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» и предлагаются согласно применимым исключениям из требований регистрации Закона.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-preliminary-results-of-its-exchange-offer-and-consent-solicitation-and-extension-of-the-early-tender-consideration-301276322.html 

Ознакомиться с пресс-релизом также можно на сайте компании www.cobredelmayo.com

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http://www.cobredelmayo.com

SOURCE Cobre del Mayo, S.A. de C.V.

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