Cognivia annonce une collaboration avec la Mayo Clinic pour faire progresser l'intégration de l'intelligence comportementale en recherche clinique et en pratique médicale

Cette collaboration ciblera notamment la non-observance des patients, les rendez-vous manqués et la rétention dans les essais cliniques

BRUXELLES, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cognivia annonce aujourd'hui une collaboration avec la Mayo Clinic visant à renforcer l'intégration de l'intelligence comportementale dans la recherche clinique et la prise en charge des patients. Cette initiative s'appuie sur l'expertise de Cognivia en matière d'analyse des comportements et sur le savoir-faire reconnu de la Mayo Clinic en soins aux patients et en décision médicale partagée. Elle se concentrera dans un premier temps sur trois déterminants clés des résultats : la non-adhérence thérapeutique, les rendez-vous manqués et la rétention dans les essais cliniques.

Dans les contextes de recherche clinique comme de soins, la performance des traitements et des protocoles ne suffit pas à garantir les résultats. La capacité des patients à les suivre concrètement dans leur quotidien joue un rôle déterminant. La gestion des rendez-vous, l'adhésion aux protocoles, la prise des traitements et le suivi post-intervention conditionnent directement l'impact réel des soins et la réussite des essais cliniques.

Les solutions d'intelligence comportementale développées par Cognivia visent à rendre les comportements des patients mesurables et activables, afin de permettre aux organisations de santé d'identifier plus précocement les facteurs de risque et d'adapter leurs actions de manière plus ciblée et plus efficace.

La collaboration portera en particulier sur la non-adhérence, les rendez-vous non honorés et les abandons d'essais cliniques — des facteurs comportementaux qui contribuent à l'augmentation des coûts, à des inefficacités opérationnelles et à une variabilité des résultats, tant en recherche qu'en pratique clinique. Une meilleure visibilité en amont sur ces risques pourrait favoriser une meilleure rétention dans les études, une exécution plus prévisible des essais et une réduction des incertitudes liées aux comportements des patients. Dans le cadre des soins, elle pourrait également permettre aux équipes médicales d'identifier plus tôt les patients nécessitant un accompagnement ciblé, afin de soutenir l'adhésion aux traitements et de limiter les ruptures de suivi.

« Le comportement des patients constitue un déterminant majeur des résultats, en recherche clinique comme en pratique médicale », souligne Dominique Demolle, CEO de Cognivia. « Pendant des décennies, le système de santé s'est principalement concentré sur les facteurs biologiques et cliniques, avec une capacité limitée à mesurer — et encore plus à exploiter — les facteurs comportementaux. Nos solutions visent à rendre ces dimensions mesurables et opérationnelles, afin qu'elles puissent être intégrées de manière structurée dans la conduite des études et des soins. »

La Mayo Clinic détient un intérêt financier dans la technologie mentionnée dans ce communiqué. Les revenus potentiels seront réinvestis dans sa mission à but non lucratif dédiée aux soins, à l'enseignement et à la recherche.

À propos de Cognivia

Cognivia développe des solutions d'intelligence comportementale pour le secteur de la santé, permettant aux organisations de mieux mesurer, comprendre et exploiter les facteurs comportementaux qui influencent l'adhésion, l'engagement et les résultats.

En rendant les comportements des patients mesurables et exploitables, Cognivia aide à mieux identifier des sources de variabilité qui échappent aux seules données biologiques ou opérationnelles.

Ses solutions s'adressent à la fois à la recherche clinique et à la pratique médicale, contribuant à améliorer l'engagement des patients, à mieux cibler les interventions et à renforcer la prévisibilité des résultats.