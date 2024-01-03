Cognizant подписывает многолетний контракт с Cambridge University Press & Assessment

News provided by

Cognizant Technology Solutions

03 Jan, 2024, 04:00 ET

Образовательные инновации с использованием ИИ: Cognizant подписывает многолетний контракт с Cambridge University Press & Assessment

Возобновление пятилетнего контракта поможет Cognizant и Cambridge осуществить цифровую трансформацию и эффективно использовать технологию ИИ

ЛОНДОН, 3 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) подписала долгосрочный контракт с Cognizant (Nasdaq: CTSH) с целью улучшения операционной эффективности, сохранения репутации результатов экзаменов и конкурентоспособности в активно развивающемся образовательном секторе. В рамках соглашения Cognizant продолжит предоставлять услуги по разработке приложений и технической поддержке Cambridge.

Соглашение подписано в то время, когда Cambridge сталкивается с растущей потребностью в использовании цифровых технологий в обучении и инновационных продуктах, которые с большей эффективностью отвечают потребностям обучающихся, преподавателей и научных работников. В ответ на данные требования Cambridge и Cognizant проведут цифровую трансформацию, осуществят переход на ориентированную на продукт стратегию с эффективным использованием технологии ИИ.

Cambridge является лидером в области аттестации, образования, исследовательской деятельности и публикации академических изданий. Поскольку Cambridge является частью Кембриджского университета, данное сотрудничество даст организации всю глубину опыта в области исследовательской деятельности, публикации академических изданий, национальных образовательных систем, международного образования и изучения английского языка.

Продолжение сотрудничества призвано помочь Cambridge обеспечивать точность результатов экзаменов и улучшать результаты обучения миллионов студентов по всему миру. Оно также поможет Cambridge использовать технологии генеративного ИИ для улучшения продуктивности и обеспечения исключительного качества обучения для миллионов обучающихся.

«Мы рады продолжению совместной работы с Cambridge University Press & Assessment над инновационным цифровым подходом к образованию», – сказал Рохит Гупта (Rohit Gupta), управляющий директор Cognizant по Великобритании и Ирландии. «Cambridge – одна из самых известных и уважаемых организаций в мире в сегменте экономики, в котором передовые технологии, такие как ИИ, имеют огромный потенциал. Мы надеемся, что данное сотрудничество окажет положительное влияние на миллионы обучающихся по всему миру», – продолжил он.

«Cognizant – это отличный провайдер, который поможет нам перейти к следующей фазе цифровой трансформации», – сказал Марк Мэддокс (Mark Maddocks), генеральный директор по информационным технологиям Cambridge University Press & Assessment. «Команда наших партнеров обладает глубоким пониманием наших приоритетов и дорожной карты. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества и укрепления лидирующей позиции по мере изменений, происходящих в мире образования и обучения».

О Cambridge University Press & Assessment
Cambridge University Press & Assessment – это один из мировых лидеров в области аттестации, обучения, исследовательской деятельности и публикации академических изданий.

Являясь частью Кембриджского университета, организация разделяет с ним общие цели «по внесению вклада в общество через образование, обучение и исследовательскую деятельность, соответствующую самым высоким международным стандартам качества». Через свои продукты и услуги она освещает меры, предпринимаемые в отношении наиболее острых вызовов, стоящих сейчас перед миром, например, изменение климата. Она помогает людям по всему миру реализовывать свой потенциал на пользу общества и планеты в целом.

Узнайте больше на сайте: www.cambridge.org.

О компании Cognizant
Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Узнайте, как мы это делаем на сайте: www.cognizant.com или в соцсетях @cognizant.

За дополнительной информацией обращайтесь: 


Европа, Ближний Восток и Африка / Азиатско-Тихоокеанский регион / Южная и Северная Америка:

Индия:

Кристина Шнайдер (Christina Schneider)

Рашми Васишт (Rashmi Vasisht)

[email protected]  

[email protected] 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg 

Also from this source

Innovación educativa a través de la IA: Cognizant firma un contrato por varios años con Cambridge University Press & Assessment

Innovación educativa a través de la IA: Cognizant firma un contrato por varios años con Cambridge University Press & Assessment

Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) ha firmado un contrato por varios años con Cognizant (Nasdaq: CTSH). Su objetivo es mejorar la...
Educational Innovation Through AI: Cognizant Signs Multi-Year Contract with Cambridge University Press & Assessment

Educational Innovation Through AI: Cognizant Signs Multi-Year Contract with Cambridge University Press & Assessment

Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) has signed a multi-year contract with Cognizant (Nasdaq: CTSH) with the goal of improving...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Education

Image1

Computer & Electronics

Image1

Artificial Intelligence

Image1

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.