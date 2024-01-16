Cognizant совместно с Microsoft представляет ИИ-ассистента для инноваций сотрудников

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Cognizant

16 Jan, 2024, 00:01 ET

ТИНЕК, Нью-Джерси, 16 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Cognizant (Nasdaq: CTSH) объявила о совместной работе с Microsoft над запуском ассистента Innovation Assistant, средства на базе генеративного ИИ, созданного на основе службы Microsoft Azure OpenAI, чтобы усилить внутреннюю программу инноваций Cognizant, Bluebolt.

Innovation Assistant — это новаторское средство, разработанное для объединения коммерческих знаний и повышения креативности и инноваций среди команд сотрудников Cognizant, которые работают над решением проблем клиентов в различных отраслях. Этот запуск подтверждает стремление Cognizant к преобразованию совместной работы человека и машины при помощи ИИ и стремление к расширению знаний и инноваций путем использования обширных знаний компании в технологиях и отрасли.

«Креативность и изобретательность сотрудников Cognizant является тем, что выделяет нас в отрасли, и мы надеемся, что Innovation Assistant произведет революцию в том, как мы генерируем и внедряем идеи, — сказал Рави Кумар С. (Ravi Kumar S), генеральный директор Cognizant. — Вместе с Microsoft мы используем силу генеративного ИИ, чтобы радикально изменить наш подход к инновациям, целью которого является первое место для нас и наших клиентов в быстро развивающейся деловой среде».

Innovation Assistant является неотъемлемой частью движения к инновациям Cognizant Bluebolt, возникшего снизу и предоставляющего платформу сотрудникам Cognizant в любом месте и на любом уровне, чтобы внести свой вклад в процесс разработки инноваций — от идеи до внедрения. Использование силы генеративного ИИ для Bluebolt поможет сотрудникам Cognizant разработать уникальное сочетание виртуального руководства и реальной поддержки, чтобы воспользоваться всем богатством опыта компании и создавать новое на благо клиентов.

«Удивительно видеть, как сила генеративного ИИ обесечивает инновации на разных уровнях организации благодаря Cognizant Innovation Assistant. Компания использует ИИ для создания платформы, которая раскрывает потенциал отдельных людей и целых команд, — сказал Пунит Чандок (Puneet Chandok), президент Microsoft в Индии и Южной Азии. — Платформа Cognizant, разработанная на базе службы Microsoft Azure OpenAI, преумножает усилия, направленные на доступ клиентов к анализу корпоративных данных и лидерство в постоянно развивающемся цифровом ландшафте».

Cognizant стремится поддерживать наивысшие стандарты ответственного и этичного ИИ, сосредоточившись на безопасности, защищенности, конфиденциальности, прозрачности и инклюзивности. Innovation Assistant разработан для генерирования идей и решений на основе контекста, в то же время защищая чувствительную информацию и конфиденциальность клиентов.

Узнать больше о подходе Cognizant к генеративному ИИ и стремлении компании к ответственному ИИ можно здесь.

О компании Cognizant
Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или на каналах @cognizant.

За дополнительной информацией обращайтесь:

США

Имя: Бен Горелик (Ben Gorelick)

Электронная почта: [email protected]

Европа / Азиатско-Тихоокеанский регион

Имя: Кристина Шнайдер (Christina Schneider)

Электронная почта: [email protected]

Индия

Имя: Рашми Васишт (Rashmi Vasisht)

Электронная почта: [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg

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