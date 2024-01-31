Cognizant внедряет Just Walk Out в Canberra Institute of Technology Student Association

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Cognizant Technology Solutions

31 Jan, 2024, 12:11 ET

Cognizant внедряет технологию Just Walk Out от Amazon в Canberra Institute of Technology Student Association

Благодаря технологии, внедряемой в сотрудничестве с CITSA, студентам будет обеспечен практически круглосуточный доступ в магазин Студенческой ассоциации (Student Association) 7 дней в неделю.

СИДНЕЙ, 31 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), одна из ведущих в мире компаний по предоставлению профессиональных услуг, объявила сегодня о своем избрании Canberra Institute of Technology Student Association (CITSA) на роль провайдера услуг в области системной интеграции и платежной системы для внедрения технологии компании Amazon Just Walk Out в магазине Café Yala Plus Student Association. CITSA – это первый образовательный провайдер, который внедряет данную технологию в южном полушарии. Магазин Студенческой ассоциации Café YalaPlus предоставляет быстрый бесконтактный доступ для студентов, которые могут зайти в расположенный на территории кампуса магазин, взять, что им нужно и уйти без очередей и оплаты на кассе.

Технология Just Walk Out компании Amazon будет полезна всем студентам CIT, особенно тем, кто учится в нестандартное рабочее время», – сказал Эндрю Скотфорд (Andrew Scotford), главный исполнительный директор CIT Student Association. «Многие студенты CIT вынуждены сочетать работу, занятия и обучение, поэтому для них очень важна гибкость и доступность. Многие студенты, проживающие в кампусе CIT Bruce Campus, нуждаются в простом доступе к расположенным по соседству магазинам. Теперь Café YalaPlus предлагает удобный доступ к продуктам питания, напиткам и другим вещам первой необходимости».

Продолжение внедрения технологии Just Walk Out в австралийских образовательных учреждениях представляет возможность стратегического роста для Cognizant, который может продемонстрировать новые возможности в секторе, где, по прогнозам, ожидает быстрый рост. Cognizant помогает организациям внедрять и использовать технологические решения, разработанные для улучшения клиентского опыта и поддержки быстрого роста при минимизации риска технологического несоответствия.

Данное решение сократит неудобство с оплатой на кассе и улучшит опыт шопинга, одновременно улучшая управление запасами Студенческой ассоциации. Технология Just Walk Out призвана трансформировать процесс похода в магазин за счет использования передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное зрение и глубокое обучение, включая генеративный ИИ для создания беспроблемного посещения магазина.

«Мы рады, что CITSA выбрала нас для внедрения данной технологии с целью улучшения опыта посещения магазинов студентами», – сказал Роб Марчиори (Rob Marchiori), руководитель по Австралии в Cognizant. «За счет автоматизации процесса оплаты Студенческая ассоциация может предложить круглосуточный доступ к ресурсам магазина, чтобы студенты могли уделять основное внимание учебе. Этот факт является подтверждением того большого внимания, которое Cognizant уделяет внедрению технологий, которые нацелены на определенную задачу и разработаны для улучшения клиентского опыта».

«Мы поздравляем Canberra Institute of Technology Student Association с улучшением опыта проживающих на территории кампуса студентов за счет использований новейшей технологии магазинов без касс», – сказал Джон Дженкис (Jon Jenkins), вице-президент по технологии Just Walk Out в Amazon. «Мы рады сотрудничеству со Студенческой ассоциаций по внедрению технологии Just Walk Out в Café YalaPlus, первого в своем роде внедрения технологии в учреждении высшего образования в южном полушарии». Технология Just Walk Out компании Amazon выведет удобство для студентов на новый уровень, позволяя им осуществлять легкий доступ к закускам и напиткам днем и ночью».

О компании Cognizant 
Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или по адресу @cognizant.

Об институте Canberra Institute of Technology
Canberra Institute of Technology имеет впечатляющую историю предоставления технического и последующего образования в ACT и прилегающей области. Сегодня в нем ежегодно проходят обучение около 20 000 студентов. Это больше, чем в любом другом высшем учебном заведении в ACT.

Студенческая ассоциация института Canberra Institute of Technology Student Association (CITSA) является официальным студенческим органом, представляющим разнообразное сообщество студентов Canberra Institute of Technology (CIT). Искренне заботясь о благополучии студентов, репрезентативности и построении сообщества, CITSA играет решающую роль в улучшении студенческого опыта в CIT. CITSA прилагает все усилия для улучшения студенческого опыта через защиту, поддержку и широкий спектр проводимых мероприятий и активностей. Ассоциация занимается расширением возможностей студентов для лучшего будущего.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Европа, Ближний Восток и Африка  / Азиатско-Тихоокеанский регион / Южная и Северная Америка:

Кристина Шнайдер (Christina Schneider) 

[email protected]  

Индия:

Рашми Васишт (Rashmi Vasisht)                        

[email protected] 

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg 

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