Cognizant помогает The University of Melbourne улучшать взаимодействие со студентами

News provided by

Cognizant Technology Solutions

05 Dec, 2023, 10:06 ET

Cognizant помогает внедрить платформу клиентских данных Tealium для университета the University of Melbourne с целью персонализации коммуникации со студентами и выпускниками 

ТИНЕК, шт. Нью-Джерси, 5 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Cognizant (Nasdaq: CTSH) объявила о том, что The University of Melbourne (UoM или Университет), ведущий международный университет, известный своими высокими стандартами в преподавательской и исследовательской деятельности, выбрал ее для внедрения платформы клиентских данных (CDP) Tealium. The University of Melbourne постоянно находится в рейтингах лучших университетов мира. 

The University of Melbourne поручил компании Cognizant помочь в создании персонализированного опыта для студентов, персонала и выпускников на основе имеющихся данных, поскольку Университет стремится улучшить значимое взаимодействие участников университетского сообщества. 

Аи Лин Чу Макдональд (Ai Lin Choo Macdonald), исполнительный директор по маркетингу и коммуникациям (ИО) университета The University of Melbourne, пояснил, что CDP предназначена для того, чтобы предоставить участникам сообщества UoM соответствующий контент и возможности исходя из их предпочтений и имеющейся информации о них. Это позволит улучшить их взаимодействие с Университетом, сделав его более глубоким и продолжительным. 

«Поскольку мы непрерывно находимся в процессе цифровой трансформации, у нас есть возможность улучшить взаимодействие наших студентов. Мы ожидаем, что данный опыт окажется бесценным для университета, студентов и выпускников, поскольку мы создаем специализированные каналы коммуникации на основе личных предпочтений». 

«Наша миссия в данной трансформации заключается в эффективной и успешной коммуникации с бывшими, настоящими и даже будущими студентами, помогая им взаимодействовать с UoM на своих условиях». 

Говоря о коллаборации, Кристен Андерсон (Kristen Anderson), директор по ведущей маркетинговой модернизации в Cognizant, подчеркнула страстное желание компании работать с The University of Melbourne. 

«Мы рады снова сотрудничать с одним их выдающихся университетов Австралии. И благодаря внедрению платформы Tealium CDP мы с нетерпением ждем возможности помочь улучшить взаимодействие Университета со студентами, выпускниками и сообществом».

О компании Cognizant 
Cognizant (Nasdaq: CTSH) проектирует современные предприятия. Мы помогаем клиентам модернизировать технологии, переосмысливать процессы и преобразовывать работу, чтобы они могли сохранять лидерство в нашем быстро меняющемся мире. Вместе мы делаем повседневную жизнь лучше. Подробнее на веб-сайте www.cognizant.com или на каналах @cognizant.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Европа, Ближний Восток и Африка / Азиатско-Тихоокеанский регион / Южная и Северная Америка:

Индия:

Кристина Шнайдер (Christina Schneider)

Рашми Васишт (Rashmi Vasisht)

[email protected]

[email protected]

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg 

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