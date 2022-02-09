Cognizant и Volvo Cars продолжат сотрудничать в области финансов, бухучета и закупок

Volvo Cars продлила контракт с Cognizant на оказание услуг в области финансов, бухгалтерского учета и закупок

ТИАНЕК (шт. Нью-Джерси, США), 9 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Cognizant (Nasdaq: CTSH) объявила о продлении контракта с Volvo Cars на предоставление услуг в области финансов, бухгалтерского учета и закупок. Согласно условиям нового трехлетнего контракта Cognizant продолжит работу с глобальной кредиторской и дебиторской задолженностью автопроизводителя, управляя прямыми и косвенными закупками, а также логистическими услугами.

Компания Cognizant внесет соответствующие коррективы в процессы по управлению финансами, бухучетом и закупками, а также внедрит интеллектуальную автоматизацию процессов (IPA) для повышения эффективности и продолжения цифровой трансформации Volvo Cars. Volvo Cars намеревается снизить стоимость управления бизнес-процессами и повысить эффективность бизнеса в целом за счет использования лучшей на рынке системы отчетности Payment On Time (POT), практически полностью автоматизированной бесконтактной обработки счетов, а также более быстрой обработки запросов поставщиков и клиентов с помощью тикет-систем для служб поддержки.

«Автомобильная промышленность постоянно эволюционирует, бизнес-модели меняются чуть ли не каждый день. Растущая популярность электромобилей ускоряет достижение климатической нейтральности. Мы гордимся своим участием в стремительном развитии компании Volvo Cars на мировых рынках, — заявила глава подразделения компании Cognizant в странах Северной Европы Анне-Софи Рисосен (Anne-Sofie Risåsen). — Мы собираемся усовершенствовать текущие процессы по управлению финансами, бухгалтерским учетом и закупками, а также укрепить позиции в отношении прямых и косвенных закупок».

Cognizant сотрудничает с Volvo Cars с 2011 г.

Информация о компании Cognizant

Компания Cognizant (Nasdaq: CTSH) занимается управлением бизнес-процессами для современных компаний. Специалисты компании оказывают все виды поддержки при модернизации технической инфраструктуры и трансформации деловой деятельности с целью развития бизнеса в быстро меняющихся рыночных условиях. Вместе мы улучшаем повседневную жизнь. Более подробная информация представлена на сайте www.cognizant.com или при подписке на @cognizant.

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