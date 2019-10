Conheça Thiago de Villa o goiano de carreira internacional que é a grande promessa para 2020

Gravação de DVD marca momento especial na carreira

Quando Thiago saiu do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, o sucesso em sua carreira como cantor sertanejo era apenas um sonho distante.

No entanto, tudo aconteceu de forma surpreendente para Thiago, que caiu no gosto popular e hoje brilha em palcos internacionais.

Diante de todo o sucesso, o cantor lançará no primeiro semestre de 2020 o seu primeiro DVD, em um show ao vivo, em Boston, Massachusetts.

Origem humilde registra início de carreira musical

Mas a carreira de Thiago começou de forma simples, lá no interior de Goiás quando, ainda criança, assistia às apresentações de seu pai e seu tio pela cidade, durante as festividades do interior e eventos religiosos.

"... naquele tempo era mais difícil. Eles cantavam em festas no interior da Cidade, sem equipamento profissional e nas igrejas. Mas isso me fez tomar gosto pela coisa. Cantava em casa com meu pai e depois comecei a cantar na igreja." relembra o cantor.

E foi desta forma, nascido em família de músicos, que Thiago teve suas primeiras influências musicais, e que despertou no cantor a paixão pela música.

Pouco tempo depois, era ele quem acompanhava seu pai em shows pela cidade. Até que decidiu tocar carreira solo e começou a se apresentar em bares e boates pelo interior de Goiás.

"Cantava em casa com meu pai e depois comecei a cantar na igreja. Logo comecei a fazer apresentações em festas, escolas, até que um dia comecei a tocar em bares e boates" relembra o sertanejo.

Thiago se dedicou tanto, que chegou a ganhar um concurso de música da região disputado com diversos cantores da Cidade. No entanto, ao perceber que o futuro lhe parecia incerto, quase desistiu da música.

De cantor aposentado a ídolo de sucesso

Após o concurso, Thiago ansiava por conquistar seus sonhos mas, de repente, às portas que imaginou que fossem se abrir, se fecharam e o cantor decidiu se mudar para outro país.

Foi então que recebeu um convite para trabalhar nos Estados Unidos e se aventurou, assim como muitos brasileiros. Mas mal sabia o sertanejo o que a vida lhe reservava.

Afinal, Thiago foi pouco a pouco conquistando seu espaço no mercado da música internacional.

Hoje, Thiago divide palco com cantores consagrados como Mateus e Kauan, Israel Novaes, Di Paulo e Paulino, Zé neto e Cristiano, Léo Magalhães, Simone e Simaria, e arrasta multidões por onde passa.

"Cantar pra mim é mais que uma profissão. É meu estilo de vida. Estar nos palcos me faz ter uma sensação única. E onde posso fazer o que mais gosto e me sinto feliz" afirma o cantor.

Seguidores aguardam ansiosos pela gravação do primeiro DVD

E é desta forma avassaladora que o goiano de origem humilde, que começou sua carreira na igreja assim como muitos outros cantores brasileiros, se tornou a grande promessa para o mercado sertanejo e deseja ir ainda mais longe após lançar seu primeiro DVD previsto para o primeiro semestre de 2020.

"Na música, pretendo deixar um legado, uma história. Transmitir alegria e amor pras pessoas com minha música. Quero que um dia meus filhos, netos possam ouvir meu CD, DVD e saibam que fiz tudo com muito carinho já pensando neles."

Devido a qualidade do seu trabalho, Thiago de Villa é cotado como a grande promessa no mercado sertanejo, e os milhares de seguidores que acompanham seu trabalho nas Redes Sociais já estão ansiosos pela gravação do primeiro DVD ao vivo, que promete ser um grande sucesso.

FONTE Thiago de Villa

