Connectbase приобретает лондонскую компанию LastMileXchange

Приобретение LMX расширяет всемирную сферу сетевого взаимодействия Connectbase

БОСТОН, 15 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Connectbase, отраслевый облачный сервис для коммуникаций, приобретает лондонскую компанию LastMileXchange (LMX), расширяя бренд Connectbase по всему миру. После этого приобретения Connectbase будет обладать крупнейшей глобальной экосистемой API, надежно соединяющей покупателей и продавцов на шести континентах с более чем 2 млрд. уникальных мест на платформе именуемым The Connected World. Текущие клиенты Connectbase получат выгоду от расширенного охвата в регионе EMEA и APAC, который LMX обеспечит платформе Connectbase, а клиентская база LMX получит возможность доступа к ведущему в отрасли глобальному рынку через Connectbase.

LMX предоставляет поставщикам услуг связи по всему миру облачные решения по ценообразованию доступа для автоматизации, ускорения и совершенствования процесса продаж от котировок до заказа. Охват LMX позволяет клиентам платформы подключать 450+ поставщиков по всему миру и обрабатывать более 15 млн. котировок в год. Connectbase - это ведущая в отрасли площадка, обеспечивающая оцифровку и автоматизацию коммерческой деятельности в области подключения. Богатая экосистема Connectbase, объединяющая сетевых покупателей и продавцов, а также обширные данные о местоположении и аналитические данные позволяют клиентам совершать сделки в цифровом формате, используя котировки, заказы и многое другое для стимулирования роста.

"Видение Connectbase всегда было глобальным, - сказал Бен Эдмонд, генеральный директор и основатель Connectbase. "Привлечение охвата, предложений, клиентской базы и команды LMX в составе Connectbase, соответствует нашему долгосрочному стратегическому видению и приносит невероятную дополнительную ценность существующей клиентской базе обеих компаний. Благодаря этому приобретению мы расширяем свое присутствие в регионе EMEA и APAC и продолжаем свой путь в качестве действительно взаимосвязанной глобальной платформы. За последние 18 лет компания LMX создала впечатляющие цифровые внесетевые котировочные решения, обслуживающие клиентов глобальных операторов связи. Теперь, став частью экосистемы Connectbase, клиенты LMX смогут еще больше преобразовать и автоматизировать свои сетевые покупки и продажи".

Все сотрудники LMX перейдут в команду Connectbase. Объединив ресурсы, клиентов и компетенции обеих компаний, Connectbase продолжит масштабирование и ускоренный рост, расширяя глобальную экосистему для поставщиков услуг и инфраструктуры.

"Сочетание точного, быстрого и аккуратного глобального котирования LMX с обширными рыночными данными Connectbase, богатой экосистемой и автоматизированным котированием в Северной Америке создает огромную ценность для наших клиентов LMX и будущего нашего бизнеса", - сказал Джеймс Грант, соучредитель LastMileXchange.

Эндрю Хоскин, соучредитель LMX, добавил: "Наши миссии глубоко совпадают; обе компании понимают, насколько важны возможности подключения, автоматизация и данные для обслуживания сетевых провайдеров во всем мире и, в конечном счете, их клиентов. Вместе мы создаем глобальный рынок, чтобы модернизировать способы связи между людьми".

Это объявление, является первым приобретением Connectbase, и последним, в серии новостей об инвестициях компании в развитие возможностей платформы и расширения услуг. В конце 2022 года Connectbase привлекли 22 млн. долларов в рамках Финансирования серии С, возглавляемой DigitalBridge Ventures. Благодаря последнему финансированию, Connectbase расширяет возможности своей платформы, инвестирует в команду и расширяет цифровые услуги на дополнительные рынки по всему миру.

О Connectbase

- это отраслевое облако, которое обеспечивает подключение. Connectbase - партнер в отрасли, обеспечивающий покупку и продажу подключений нового поколения, включая автоматизированное котирование, и предоставляющий глубокие, достоверные сведения. Ведущая в отрасли платформа Connectbase - The Connected World - обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,4 млрд. точек в более чем 150 странах. Команда Connectbase построила связанную экосистему, преобразующую процессы покупки и продажи сетевых услуг, создав рынок для подключения, который устраняет рыночное напряжение. Посетите сайт Connectbase по адресу www.connectbase.com и следите за нашими новостями на LinkedIn linkedin.com/company/connectbase-us/.

О LMX

- компания LastMileXchange (LMX) предоставляет поставщикам услуг связи по всему миру облачные решения по ценообразованию доступа, что позволяет автоматизировать, ускорить и оптимизировать процесс продажи от котировки до заказа. LMX является надежным партнером по котировке для 50 процентов ведущих мировых операторов, поскольку платформа объединяет 450+ поставщиков по всему миру, обрабатывая 15 млн. котировок в год.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1738716/Connectbase_Logo.jpg

SOURCE Connectbase