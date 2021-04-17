Contego Medical получает сертификат CE на стент для сонных артерий нового поколения

РОЛИ (шт. Северная Каролина), 17 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Contego Medical, Inc. — один из ведущих разработчиков новейших сердечно-сосудистых медицинских изделий — сегодня объявила о получении сертификата CE в качестве одобрения системы Neuroguard IEP® 3-в-1, состоящей из стента для сонной артерии и постдилатационного баллонного катетера со встроенной противоэмболической защитой (далее «система Neuroguard IEP»).

Запатентованная система Neuroguard IEP включает только что разработанный нитиноловый стент, заранее размещаемый постдилатационный баллонный катетер и встроенный микроэмболический фильтр с порами размером 40 мкм. Стент из закрытоячеистого материала рассчитан на достижение оптимальных эксплуатационных свойств, включая радиальное сопротивление, охват сосудов и гибкость, а кроме того, имеет уникальную асимметричную конструкцию в форме песочных часов с уширением на обоих концах для облегчения репозиции стенок при извитой анатомии. Встроенный фильтр предназначен для сбора макро- и микроэмбол на протяжении всей операции. Система Neuroguard IEP показана для взрослых пациентов с клиническими проявлениями стеноза сонной артерии, требующими стентирования.

Система Neuroguard IEP была впервые оценена в ходе клинического исследования PERFORMANCE I. Исследование проводилось в девяти европейских центрах и охватывало 67 пациентов с последующим наблюдением в течение года. Общий показатель успеха составил 100% с долей случаев инсульта и летальных исходов 0% через 30 дней1.

«Получение сертификата CE для системы Neuroguard IEP является важной вехой для компании Contego Medical и позволяет нам обеспечить европейским пациентам выдающиеся преимущества стента Neuroguard в плане безопасности и эффективности, — заявил основатель и глава компании Contego Medical, д-р медицины Равиш Сачар (Ravish Sachar). — Мы планируем начать применение этого продукта в отдельных странах и в ближайшие месяцы приступить к проведению постмаркетингового клинического исследования».

Венчурный партнер компании Lightstone Ventures и председатель правления компании Contego Medical Стейси Энсин Сэн (Stacy Enxing Seng) прокомментировала это событие следующим образом: «Получение сертификата CE на систему Neuroguard IEP является значительным достижением коллектива компании Contego Medical и являет собой результат многолетнего инвестирования в разработку новых продуктов и подтверждение высококачественных клинических исследований. Я убеждена в том, что система Neuroguard IEP обладает достаточной эффективностью и простотой использования, чтобы стать стандартом клинической практики при лечении заболеваний сонной артерии».

Информация о компании Contego Medical

Contego Medical, Inc. — медико-техническая компания, специализирующаяся на разработке новейших медицинских изделий для хирургических операций на сердечно-сосудистой системе и периферических сосудах. Разработанная компанией Единая платформа эмболической защиты (Integrated Embolic Protection / IEP), сочетающая в себе средства эмболической защиты и лечения в одном устройстве, предназначена для упрощения катетерных операций и повышения результативности лечения.

В Соединенных Штатах система Neuroguard IEP является исследуемым медицинским изделием, применение которого ограничено исследовательскими целями согласно законодательству США.

Neuroguard IEP и логотип Contego Medical являются зарегистрированными товарными знаками компании Contego Medical, Inc. Система Neuroguard защищена патентами США 9,968,472 и 10,932,929, а также европейским патентом EP 3,367,967. Кроме того, заявлен ряд других патентов в США и других странах.

1 LINC 2020

SOURCE Contego Medical, Inc.