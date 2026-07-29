CookieYes désignée partenaire exclusif de Cloudways pour la gestion des consentements

Désormais, les utilisateurs de Cloudways, une société du groupe DigitalOcean, peuvent mettre en ligne plus rapidement des sites web conformes, grâce à une fonctionnalité de consentement aux cookies compatible avec le RGPD et le CCPA, fournie par CookieYes et intégrée au tableau de bord d'hébergement.

MILTON KEYNES, Angleterre, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- CookieYes, une solution mondiale de gestion du consentement aux cookies comptant plus d'un million d'installations WordPress actives, fait son entrée en tant que partenaire exclusif de gestion du consentement pour Cloudways, intégrant ainsi l'analyse automatisée des cookies, le ciblage géographique, des bannières personnalisables, des journaux de consentement et des générateurs de politiques dans le processus de lancement des sites.

CookieYes, with more than one million active WordPress installations, is now accessible to Cloudways users through the Cloudways Partner Hub.

Ce partenariat permet d'éliminer un obstacle courant pour les sites WordPress hébergés sur des solutions d'hébergement géré : n'ajouter le consentement qu'une fois le site créé. En intégrant cette fonctionnalité dès le lancement, CookieYes aide les utilisateurs à mettre leur site en ligne plus rapidement, tout en simplifiant la configuration liée au consentement, transformant ainsi la conformité en matière de cookies en un atout intrinsèque dès le lancement. En quelques clics, les utilisateurs peuvent analyser les cookies d'un site web, déployer des bannières de consentement géolocalisées, conserver des registres de consentement prêts pour un audit, générer des politiques, et prendre en charge le mode de consentement (Consent) pour la publicité et l'analyse de données modernes.

Cette annonce intervient alors que la gestion des consentements passe du simple statut de case à cocher dans les services administratifs à une exigence dès le jour du lancement. En 2025, les autorités de contrôle du RGPD ont infligé plus de 1,1 milliard d'euros d'amendes, le nombre de mesures coercitives ayant augmenté de 34 % par rapport à 2024 et les manquements en matière de consentement aux cookies figurant parmi les motifs les plus courants. Pour les entreprises, la précision, la traçabilité et la rapidité des mises à jour deviennent ainsi des impératifs.

« Nous avons constaté que des sites WordPress étaient mis en ligne sans système de gestion du consentement, car cela nécessite souvent de faire appel à un prestataire externe et implique une étape de configuration supplémentaire », a déclaré Anvar T K, PDG de CookieYes. « Ce partenariat intègre le consentement dès le début dans le processus de travail de Cloudways ».

CookieYes dote Cloudways d'une infrastructure de protection de la vie privée qui a fait ses preuves, en tant que partenaire Gold certifié Google pour les CMP et l'un des rares CMP reconnus par Microsoft Clarity. Il aide ainsi les entreprises à mettre en conformité leurs pratiques en matière de consentement avec les exigences publicitaires, analytiques et réglementaires, à mesure que ce partenariat s'étend à l'ensemble de l'écosystème de Cloudways.

« Nous voulons que nos clients se lancent en toute confiance », déclare Aaqib Sayed, directeur de la Growth & Partnerships chez Cloudways. « La mise à disposition de CookieYes via notre portail partenaires aide les développeurs qui créent leurs sites sur Cloudways à se conformer aux exigences réglementaires dans le cadre de la configuration de leur hébergement ».

Les utilisateurs de Cloudways peuvent désormais activer CookieYes depuis leur tableau de bord d'hébergement et commencer gratuitement.

À propos de CookieYes

CookieYes, dont le siège social est situé à Milton Keynes, en Angleterre, bénéficie de la confiance de plus de 2 millions de sites web à travers le monde, parmi lesquels Ahrefs, Dassault Aviation et Boston Dynamics. Ses solutions évolutives en matière de consentement aident les entreprises à offrir des expériences numériques transparentes grâce à l'analyse automatisée, à des bannières personnalisables, à la journalisation des consentements, à la génération de politiques, ainsi qu'à des intégrations marketing et analytiques.

Contact :

Site internet : www.cookieyes.com E-mail : [email protected]

Liste des applications : https://www.cloudways.com/en/integrations/partner-hub/cookieyes