Coravin и Moët Hennessy представляют инновационную систему для шампанского и игристых вин

Coravin, Inc. приобрела известность в качестве разработчика системы консервации вина, при использовании которой срок годности бутылки после распечатывания продлевается за счет впрыска инертного газа. До недавнего времени такая система была доступна только для тихих вин. После долгого тестирования в сотрудничестве с международными винными домами группы компаний Moët Hennessy, в число которых входят Dom Pérignon, Krug, Veuve Clicquot, Ruinart и Moët & Chandon, компания Coravin представила систему консервации игристого вина Coravin Sparkling™. Данная система продлевает срок годности шампанского и игристых вин на несколько недель после распечатывания бутылки.

«Компания Coravin стремится сделать потребление изысканных вин и шампанского более доступным и предлагает способы реализации вина по одному бокалу. Наша компания не так давно вышла на рынок, поэтому внимание и поддержка мирового лидера на рынке игристых вин и шампанского нас очень вдохновляет», — заявил Кристофер Лэдд (Christopher Ladd), CEO компании Coravin.

После восьми лет разработок система консервации игристого вина Coravin Sparkling™ стала первым универсальным решением для сохранения игристости и аромата вина после распечатывания бутылки. Механизм Sparkling Stopper надежно фиксируется на бутылке любого формата, а Sparkling Charger впрыскивает углекислый газ в бутылку после подачи вина для предотвращения растворения пузырьков.

Дидье Мариотти (Didier Mariotti), мастер погреба Veuve Clicquot, отметил следующее: «Система консервации игристого вина Coravin сохраняет вкус и аромат нашего шампанского в течение двух недель. Это первый продукт такого рода, выполненный на подобном уровне».

Система консервации игристого вина Coravin Sparkling экономически выгодна для ресторанов и баров, поскольку ее использование исключает риск отходов, делая престижное шампанское более доступным для потребителей.

«Дарить потребителям незабываемые впечатления всегда было и будет нашей целью. С новой системой консервации игристого вина Coravin гораздо больше любителей шампанского смогут открыть для себя уникальные вина. Более того, наши гастрономические партнеры и лучшие бары и клубы получат возможность предлагать своим клиентам попробовать различные марки шампанского на разлив без ущерба для качества остатка вина в распечатанной бутылке», — отметил Филипп Шаус (Philippe Schaus), президент и CEO компании Moët Hennessy.

«Появление такой системы было мечтой долгое время. Теперь, когда ее реализовали, я невероятно горжусь сотрудничеством с компанией Moët Hennessy, благодаря которому мы можем подарить возможность насладиться игристыми винами большему количеству потребителей», — подчеркнул основатель компании Coravin Грег Ламбрехт (Greg Lambrecht).

Система консервации игристого вина Coravin Sparkling™ доступна для домашнего и профессионального использования при заказе на веб-сайте компании Coravin из любой точки мира. Для получения более подробной информации о компании Coravin посетите веб-сайт по адресу: www.coravin.com.

Информация о компании Moët Hennessy

Подразделение вин и крепких алкогольных напитков LVMH Moët Hennessy объединяет двадцать пять Домов, история многих из них насчитывает несколько веков, а некоторые только начинают свой путь. Moët Hennessy ставит своей целью развитие сегмента люксовых вин и спиртных напитков от производства до реализации.

Виноградники Moët Hennessy расположены в самых престижных терруарах по всему миру. Компания стремится дарить незабываемые впечатления своим клиентам, и в этом ей помогает уникальное мастерство — от виноделия до искусства наслаждения жизнью, от гостеприимства до управления продажами.

Уже много лет компания Moët Hennessy реализует программу «Живая земля для живущих на ней» (Living Soils Living Together), основанную на четырех ключевых принципах создания лучшего будущего: восстановление почв, смягчение воздействия человека на климат, вовлечение членов общества и расширение прав и возможностей каждого из его представителей. Moët Hennessy гордится своими достижениями в создании инклюзивной рабочей среды с равным доступом для всех.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton Vineyard, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcan de mi Tierra, Woodinville

Информация о компании Coravin Inc.

Компания Coravin, Inc. создала первую в мире винную технологию, пока не имеющую аналогов, с целью изменить представления о вине. За счет инноваций компании любители и профессионалы из мира виноделия могут представить, как они пробуют, подают, пьют, рекламируют или продают вино. Системы консервации вина Coravin отмечены множеством наград. С их помощью можно пробовать вино в любом количестве и хранить остаток в течение недель, месяцев или даже лет.

Компания работает более чем в 60 странах. Продукцию Coravin можно приобрести в ведущих розничных сетях (Bloomingdale's, Williams Sonoma, Bed Bath & Beyond, Galleries Lafayette, Harrod's, El Corte Ingles) и специализированных винных магазинах. Кроме того, Coravin участвует в лучших международных винных программах для ресторанов и клубов. Более подробная информация представлена на веб-сайте компании по адресу: www.coravin.com.

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