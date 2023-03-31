CoreDAO: Trilemma Blok Zinciri'yle mücadele eden devrimci bir çözüm

SINGAPUR, 1 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Core, kripto alanı içindeki sınırları zorlayan yeni bir birinci katman blok zinciridir. Bitcoin ve Ethereum'dan esinlenen Core, her iki blok zincirin süper güçlerini sentezleyerek blok zinciri devlerinin ötesine geçiyor. Blok zinciri geçmişinin, felsefesinin ve yenilikçiliğin bir öğrencisi olan Core, merkezsizleşmeyi, güvenliği ve ölçeklenebilirliği en iyi şekilde dengeler.

Core'un ilerlemeleri olmadan kripto; merkezsizleşme, güvenlik ve ölçeklenebilirliğin eşzamanlı olarak asla başarılamayacağını belirten "Blockchain Trilemma"nın kötü etkisine maruz kalmıştır. Core DAO katılımcıları, Trilemma Bitcoin'in çalışma kanıtının (PoW) merkezsizleştirilmesi ve güvenliğiyle Delegated Proof of Stake (DPoS) olarak bilinen Satoshi Plus benzersiz bir mutabakat mekanizması tasarladılar.

Satoshi Plus mutabakatı sayesinde hem Bitcoin madencileri hem de CORE token sahipleri, BTC hash güçlerini ve CORE içeriklerini; merkezi olmayan doğrulama cihazlarına devrederek ağ güvenliğine katılabilir. Bitcoin'in merkezsizleşmesi ve DPoS'nin ölçeklendirilebilirliği sayesinde CORE üzerindeki doğrulayıcılar güvenli ve hızlı bir şekilde blok üretebilir ve işlemleri doğrulayabilir. Blok zinciri ilkelerinin bu ustaca sentezi göz önüne alındığında, Core DAO katılımcıları artık blok zinciri yenilikçiliğinde düşünce önderleri olarak görülmelidir.

Tüm blok zincirlerin en iyi özelliklerinden yararlanmaya devam eden Core, aynı zamanda EVM-uyumlu olup, Ethereum tabanlı zincirlerden akıllı sözleşme uygulamalarının kolay uygulanmasını sağlar. EVM-uyumlu seçimi, diğer temel tasarım seçenekleri gibi, diğer zincirlerin alım satımlarına yönelik yıllarca süren araştırmaların sonucudur. Bu öğrenci benzeri yaklaşım, Core'nin merkezsizleşme ve özgürlüğe odaklanan blok zinciri felsefesinin özünü somutlaştırmasını sağlar.

Felsefe ve yenilikçilikten esinlenen Core'nin muazzam ve hevesli topluluğu, Twitter'da 1.7 milyondan fazla takipçi ve Discord'da 239.000'den fazla üyeden oluşur. Zincir üzerinde faaliyet gösteren son CORE token airdrop'u, 1.2 milyondan fazla katılımcı tarafından alındı ve bu da onu tüm zamanların en büyük akıllı sözleşme etkileşimlerinden biri haline getirdi. İleriye baktığımızda, Core'un Layer Zero gibi en üst düzey projelerle yeni entegrasyonları, daha fazla proje Core fırsatını görmeye devam ederken, benzersiz ekosistem gelişimini LEAD pekiştiriyor.

Önde gelen kurucular, büyüyen bir topluluk ve çığır açan bir mutabakat mekanizmasıyla Core, blok zinciri alanında devrim yaratmak için yükseliyor.

CoreDAO Hakkında

CoreDAO, en iyi şekilde merkezsizleştirilmiş, güvenli ve ölçeklendirilebilir bir web3 için Bitcoin madenciliği hash rate ve Ethereum Virtual Machine (EVM) kullanan yenilikçi bir mutabakat mekanizması olan Satoshi Plus tarafından desteklenen yeni bağımsız bir blok zinciridir. Core DAO'nun ortaya çıkışı ve İlhamı Bitcoin ve Ethereum'dan geliyor, ancak sahip olduğu tutku bu blok zinciri titanlarının ötesine geçiyor.

SOURCE CoreDAO