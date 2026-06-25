CORNEX remporte 12 GWh de commandes lors du salon « The Smarter E Europe » et présente son portefeuille adapté à divers scénarios

XIAOGAN, Chine, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy, entreprise innovante dans le domaine des énergies nouvelles, s'est imposée comme un acteur majeur lors du salon « The smarter E Europe » qui s'est tenu à Munich du 23 au 25 juin 2026. Grâce à ses capacités de production à grande échelle et de livraison, l'entreprise a conclu une série d'accords de coopération majeurs, portant ainsi le volume cumulé de ses commandes dans le domaine du stockage d'énergie à 12 GWh lors de cet événement.

Lors du salon, CORNEX a présenté une gamme de produits polyvalente, adaptée aux divers besoins du marché. L'exposition technologique mettait en avant son conteneur phare M6 BESS, conçu pour les applications à grande échelle nécessitant un rendement et une endurance élevés. Pour les applications à plus petite échelle, CORNEX a présenté ses cellules résidentielles haute sécurité de 314 Ah, 120 Ah et 100 Ah, ainsi que ses cellules cylindriques à longue durée de vie, optimisées pour le marché en pleine expansion de la micro-mobilité.

Cette gamme de matériel a permis à l'entreprise de maintenir sa dynamique de commandes en Europe et dans les régions voisines. Dans le secteur des centrales à grande échelle, CORNEX s'est associé à IKAV, MoveOn et Cubenergy dans le cadre d'un partenariat de 3,4 GWh en Allemagne, tout en concluant un accord stratégique « côté courant alternatif » avec KK Group afin de renforcer la résilience du réseau. Dans le cadre de l'extension de sa présence régionale, CORNEX a également signé un accord de coopération historique avec Orshar, en Israël, portant sur un projet de 1,6 GWh côté courant continu.

Cette dynamique s'est poursuivie dans les secteurs du logement et de l'énergie décentralisée. CORNEX a signé un contrat par étapes portant sur 1 GWh avec Sluxer pour l'Europe de l'Est, ainsi qu'un accord de coopération de 1 GWh avec NKON en vue d'approvisionner des clients résidentiels et professionnels dans toute l'Europe.

Afin de stimuler davantage la croissance régionale, CORNEX a conclu un partenariat de 2 GWh avec InterConti pour renforcer la résilience des infrastructures en Ukraine, un contrat de stockage de 2 GWh avec Takom en Pologne, ainsi qu'un projet de 1 GWh avec Energy Investment en Roumanie. Par ailleurs, un accord de coopération stratégique global et approfondi a été signé avec JA Solar Energy Storage en vue de développer conjointement les marchés internationaux.

Ces partenariats étroits et ces présentations de produits dans divers contextes mettent en évidence la présence mondiale croissante de CORNEX et son rôle actif dans le soutien à la transition énergétique en cours.