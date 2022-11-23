Counterpoint Research, MTK, TECNO ve Forbes Dergisinden Serbest Editör, Premium Akıllı Telefon Alanında Değişen Güçler Hakkında Notları Karşılaştırdı

"Premium'a Doğru Eğilim: Değişen Akıllı Telefon Tercihleri ve Bunların Arkasındaki Teknoloji" başlıklı webinar özellikle gelişmekte olan bölgelerdeki küresel akıllı telefon tekliflerinin süregelen evrimini ele aldı.

LONDRA, 23 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Küresel akıllı telefon alanında uzmanlar, tüketicilerin değişen akıllı telefon tercihleri ve premium akıllı telefon alanında ortaya çıkan teknolojik eğilimler hakkında konuşmak için ünlü teknoloji araştırma şirketi Counterpoint'in ev sahipliğindeki bir webinarda 22 Kasım tarihinde bir araya geldi. Webinarda küresel bir yenilikçi teknoloji markası olan TECNO, küresel bir fabrikasız yarıiletken şirketi olan MediaTek ve önde gelen küresel bir medya şirketi olan Forbes dergisinden özel konuşmacılar yer aldı.

Akıllı telefon sektörü, son yıllarda daha premium seçeneklere doğru yönelerek özellikle gelişmekte olan ekonomilerdekiler olmak üzere, tüketiciler akıllı cihazlara daha fazla harcamaya istekli olduklarından, çeşitli bileşenlerde teknolojik atılımlara imza atıyor.

Sektör verilerine göre, premium eğilimini harekete geçiren iki ana unsur bulunmakta. Bunlardan ilki, akıllı telefon boyut kısıtlamalarını telafi etmek için şimdi tipik olarak üç ya da dört lense sahip olan kamera teknolojisindeki gelişmedir. İkinci faktör, gelişmiş ve sofistike görüntüleme sistemlerine yardımcı olmak amacıyla gerekli yapay zeka algoritmalarını desteklemek için sürekli olarak artan SoC işlemci hızıdır.

Countrpoint'te akıllı telefonlar Araştırma Direktörü Tarun Pathak, sektör eğilimine dair en son analizinde, akıllı telefon spesifikasyonlarında premium özelliklere doğru hızlı evrilmenin ardında yatan dinamikleri paylaştı.

"Teknolojinin genel ivmesi sürekli ileri doğru olduğundan daha iyi kameralar, daha uzun batarya ömrü, daha fazla depolama alanı, daha hızlı telefonlar ve benzer özelliklere sahibiz" diyen Tarun Pathak şöyle devam etti: "Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlardaki tüketiciler, ikinci veya üçüncü cihazlarına yükseltme yapan geniş bilgili kullanıcı segmentleriyle ASP'lerin küresel ortalamaya göre daha hızlı yükselmesine yardımcı oluyor."

MediaTek Hindistan Genel Müdürü Anku Jain, MediaTek'in en yeni ve en üstün teknoloji amiral ürünü olan chipset'leri (yonga setleri) piyasaya sürerek mobil bilgisayar teknolojisini nasıl yükselttiğinden heyecanla bahsederek akıllı telefon sektöründeki premium eğilimine vurgu yaptı. Bu chipset, dünyanın ilk TSMC 4nm 5G mobil SoC'si olan 9000 5G boyutuna sahip ve daha fazla performans ve güç verimliliği vaat ediyor.

TECNO'nun Görüntü Ar-Ge Merkezi Müdür Yardımcısı Jimmy Hsu, TECNO'nun 2023 yılında piyasaya sunacağı ve TECNO telefonlarında sektörde daha önce görülmeyen iki özellik de dahil fotoğraf teknolojilerinde premium'u destekleme planları hakkında konuştu. Eagle Eye Lens, akıllı telefon dünyasında 2023 yılında ilk kez piyasaya çıkacak olan, sektörde daha önce görülmeyen üstün çekirdek teknolojisidir. Sektördeki en büyük eğim özelliğine sahip ilk çift prizmalı periskop tele kamerası olacak. Bir diğeri ise marka sensör kaydırma dengeleme teknolojisini daha da geliştirdiğinden, geniş açılı ilk çift optik görüntü dengeleyicidir.

Anku Jain'in en son Dimensity 9000 5G chipset'in güçlü bilgisayar gücüyle ilgili sözlerini yankılandıran Jimmy, özellikle gece fotoğrafçılığı yeteneklerine vurgu yaparak sağlam performansı hakkında detaylı bilgiler vermeye devam etti. Gece fotoğrafçılığı kapasitesini önemli ölçüde artıran ve 7 Aralık'ta Dubai'de tanıtılması beklenen Olağanüstü Dimensity 9000 5G chipset, TECNO'nun gelecekteki amiral ürünü PHANTOM X2 serisinde kullanıma sunulacak.

Jimmy Hsu'ya göre, "TECNO bu büyüme dalgasını gerçekleştirmek için bölgesel olarak hareket ediyor ve bunun merkezinde portföyümüzün daha birinci sınıf ürünlere genişletilmesi ve müşterilerimize gerçekten harika bazı kameralar sunmak yer alıyor", "Bunun zirve noktası, akıllı telefon fotoğrafçılığının önemli amaçlarından biri olan harika gece çekimleri yapabilmeyi ele alan amiral ürün Phantom X2 serisidir."

Forbes dergisinin genel editörü Russell Flannery, akıllı telefonun evrimleşmesiyle ilgili değerli bakış açısını paylaştı. Yıllar içinde, kullanıcıların son teknoloji kameralara sahip olma arzularına odaklanarak sürekli gelişen akıllı telefonlarda tüketicinin son teknolojiye olan talebinin arttığına tanık oldu. Gerek keskin donanım gerekse yapay zeka ile donatılmış sağlam yazılım geliştirmeleri, tüketicilerin artan teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak istedikleri sorunsuz kombinasyonu ortaya koyuyor.

Russell, "Dijital nüfuzumuzda ve bunun günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisinde olağanüstü bir artış gördük." dedi. "Akıllı telefon markaları birinci sınıf telefonlar, uygun fiyatlı amiral ürünler, bazı yüksek kaliteli özelliklere sahip orta sınıf cihazlar sunmanın yanı sıra 5G erişim, daha iyi kameralar, katlanır ekranlar, daha ince tasarımlar ve çağdaş ergonomikler için eşi benzeri görülmemiş bir ivme sunuyor."

Webinar etkinliğinde "Marka Hikayesi: TECNO'nun Yükselişi" adlı bir Counterpoint araştırma makalesinin Kasım ayının sonunda yayınlanacağı da söylendi. Makale, 2G'den 5G'ye olan mobil iletişim devrimi boyunca akıllı telefon kilometre taşlarını inceleyecek ve gelecekteki gelişmeler hakkında akıllı telefon alanları hakkında içgörüler sunacak. Hızla büyüyen uluslararası yenilikçi marka olmasının yanında premium segmentinde en yeni meydan okuyucu marka da olan TECNO'nun büyüme stratejisi ve bölgeler arası ve segmentli tüketici kategorilerinde premium aksiyonlara ivme kazandırması Counterpoint analisti tarafından makalesinde özellikle dile getirilmiştir.

Makale, 1 Aralık'tan sonra Counterpoint Research web sitesinden indirilebilir.

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1953384/Anku_MTK.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1953383/Jimmy_TECNO.jpg

SOURCE TECNO