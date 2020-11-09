Cra-Z-Art открывает зарубежное торговое представительство в Европе

Представительство компании в Манчестере (Англия) возглавляет Оливер Уильямс, имеющий огромный опыт руководства сбытом в данной отрасли.

РЭНДОЛЬФ (шт. Нью-Джерси), 10 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Cra-Z-Art, являющаяся одним из ведущих производителей стильных игрушек, наборов для художественного творчества и рукоделия, пазлов и школьных принадлежностей, сегодня объявила об открытии своего первого зарубежного торгового представительства в Манчестере (Англия). Представительство возглавил Оливер Уильямс (Oliver Williams) — опытный руководитель сбытом, долгое время работающий в индустрии игрушек и приглашенный компанией на эту должность в июле текущего года. Это заявление сделано в то время, когда компания демонстрирует устойчивый рост своей зарубежной деятельности, и новое представительство будет содействовать поддержанию существующих и развитию новых деловых отношений.

Представительство компании Cra-Z-Art, расположенное в центре города Манчестера, будет способствовать эффективному осуществлению всей ее сбытовой, маркетинговой и административной деятельности, ориентированной на зарубежные рынки. В демонстрационном зале будет представлено свыше 200 специально отобранных изделий — набор популярных персонажей, любимых всеми поколениями, лицензированных и нелицензируемых продуктов, игровых пособий для изучения точных наук — в основе которых лежит свобода творчества и воображения.

Компания Cra-Z-Art, штаб-квартира которой находится в США, выпускает и реализует по всему миру такие популярные игрушечные изделия как наборы для художественного творчества и рукоделия, пазлы Kodak, принадлежности для рисования, наборы для изготовления браслетов Cra-Z-Loom, тесто для лепки Softee Dough, аппараты для приготовления сахарной ваты The Real Cotton Candy Maker, игровые наборы для девочек Shimmer 'n Sparkle и материалы для лепки Nickelodeon Compounds. Эти товары можно приобрести в крупных торговых сетях, а также в специализированных магазинах. Кроме того, компания реализует товары на своем веб-сайте по адресу: www.cra-z-art.com.

Компания Cra-Z-Art была основана в 2008 году Лоренсом Розеном (Lawrence Rosen), предпринимателем в третьем поколении и ветераном индустрии игрушек. Он хорошо известен как увлеченный человек с творческим подходом к оформлению товаров и упаковок. Имея успешный опыт руководства продажами в своей семейной компании по производству игрушек, Ларри осознал, что не может оставаться в стороне от любимого дела, и пришел к идее создания Cra-Z-Art — таким образом, эта династия работает в индустрии игрушек уже более 97 лет. Компания быстро нарастила объемы продаж, став одним из лидеров в производстве стильных игрушек и школьных принадлежностей. В общей сложности за свою выдающуюся карьеру г-н Розен продал игрушечных товаров на миллиарды долларов. На зарубежных рынках компания Cra-Z-Art уже установила отношения с рядом надежных партнеров по дистрибуции, а этот шаг является очередным вкладом в развитие данного направления. Cra-Z-Art будет предлагать зарубежным клиентам китайскую модель консолидации всех брендов под одной крышей. Товары будут продаваться по действующим на рынке ценам без ограничений на минимальный объем заказа.

«Мы с радостью открываем новое зарубежное торговое представительство и демонстрационный зал в Манчестере (Великобритания), что существенно приближает нас ко многим из своих ключевых стратегических партнеров. Европейское представительство будет поддерживать развитие множества брендов, входящих в ассортимент Cra-Z-Art. Мы всегда стремимся оказывать решительную поддержку своим партнерам в сфере оптовой и розничной торговли. Создание постоянной дислокации в Европе является признаком принимаемого нами обязательства способствовать развитию наших зарубежных рынков. Благодаря своему энтузиазму, богатому опыту работы в индустрии игрушек, знанию международных рынков и владению уникальной информацией как бывшим владельцем и руководителем фирмы Оливер идеально подходит для работы в нашей команде. Мы очень рады видеть его в нашей компании и уверены в том, что вместе сможем вывести Cra-Z-Art на качественно новый уровень зарубежной деятельности», — заявил г-н Розен.

«Мы подписываем больше международных лицензионных соглашений и поставляем более разнообразную и инновационную продукцию, чем когда-либо ранее, оказывая поддержку своим зарубежным партнерам через специализированную группу специалистов по международной торговле и маркетингу, что будет способствовать развитию нашего бизнеса и созданию новых возможностей. Как один из ведущих в мире производителей товаров для художественного творчества и рукоделия, композиционных материалов для моделирования, канцелярских товаров, пазлов, лицензированных и нелицензируемых товаров, мы убеждены в том, что можем предложить многое своим покупателям. Создание постоянной дислокации в Европе является признаком принимаемого нами обязательства способствовать развитию наших зарубежных рынков», — добавляет глава компании Cra-Z-Art Нелли Махабир (Nellie Mahabir).

Комментируя свое назначение на должность вице-президента по внешнеэкономической деятельности, Оливер Уильямс выразил свою реакцию следующим образом: «Лучшей возможности и быть не может! Я наблюдал за тем, как Cra-Z-Art выпускает один популярный продукт за другим. Скорость вывода новых товаров на рынок, качество продукции и широта ассортимента Cra-Z-Art всегда производили глубокое впечатление. Придя на работу в компанию, я вижу, как Ларри и Нелли заражают своей энергией и энтузиазмом весь коллектив, включая самые различные команды и подразделения, слаженные действия которых и формируют облик Cra-Z-Art. Я польщен и взволнован тем, что мне выпал шанс проявить себя в работе с такой одаренной командой, и с нетерпением ожидаю возможности внести свой вклад в успех компании Cra-Z-Art и ее партнеров».

В настоящее время представительство компании в Манчестере (Англия) открыто для осуществления деятельности.

О компании CRA-Z-ART

Компания CRA-Z-ART, штаб-квартира которой находится в Рэндольфе (шт. Нью-Джерси, США), предлагает оригинальные и стильные товары для увлекательных и творческих занятий, игрушки, средства для художественной деятельности и канцелярские изделия. Управленческая команда CRA-Z-ART имеет более чем 120-летний опыт в сфере разработки, производства и реализации канцелярских изделий и товаров для творчества. Компания CRA-Z-ART ясно понимает потребности своих торговых партнеров и желания покупателей. Мы ставим это своей целью каждый день... и всегда подходим к ее выполнению творчески! Подробная информация представлена на сайте www.cra-z-art.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Charlie Zakin (Чарли Закин), Cra-Z-Art – 973-598-3800 (доб. 256)

[email protected]

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