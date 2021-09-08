Creality принимает участие в пресс-конференции по проекту Space Robotics Project

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CREALITY

Sep 08, 2021, 18:30 ET

Высокопоставленные представители Бразилии и Китая приняли участие в пресс-конференции, посвященной проекту в области развития общественного благосостояния

БРАЗИЛИА (Бразилия), 8 сентября, 2021 г. /PRNewswire/ -- 8 сентября 2021 года китайская компания Creality официально объявила об установлении партнерских отношений с командой проекта по космической робототехнике Space Robotics Project, разработанного бразильским Национальным фондом развития образования (FNDE) совместно с Университетом Бразилиа (UnB) при организационной поддержке бразильского Министерства науки, технологий и инноваций (MCTI), осуществляемой через Бразильское космическое агентство (AEB). Поскольку официальное объявление о запуске Space Robotics Project было сделано в форме интерактивной прямой трансляции, к событию присоединились учителя и школьники со всей страны, ради которых и был задуман этот проект. Китайское посольство в Бразилии также направило своего представителя для участия в этом грандиозном живом мероприятии, посвященном оказанию помощи местным детям в осуществлении их мечты о космосе с помощью 3D–технологий.

Creality Taking Part In The Space Robotics Project Press Conference
Creality Taking Part In The Space Robotics Project Press Conference
Creality Taking Part In The Space Robotics Project Press Conference
Creality Taking Part In The Space Robotics Project Press Conference
Creality Taking Part In The Space Robotics Project Press Conference Creality Taking Part In The Space Robotics Project Press Conference

Компания, посвятившая себя развитию общественного благосостояния

Китайская компания Creality, выпускающая 3D-принтеры, занимается исследованиями в области программного обеспечения для 3D-печати, проектированием 3D-принтеров, а также сбытом и вторичными продажами 3D-принтеров.

В настоящее время компания превратилась в широко известный бренд, насчитывающий более 1,6 миллиона пользователей по всему миру. Ее ежегодный объем поставок превышает 1,2 миллиона единиц продукции и продолжает расти. Компания, насчитывающая свыше 1000 профессионалов, занимающихся научными исследованиями и прикладными разработками, и зарегистрировавшая более 100 основных патентов на изобретения, подтверждающих ее права на интеллектуальную собственность, не собирается останавливаться на достигнутом.

Не довольствуясь статусом бизнес-гиганта, компания Creality выполняет более высокую миссию, суть которой в сжатой форме выражена в девизе «Создавать реальность, осуществлять мечты!». Компания всегда помнит об этой миссии, распространяя информацию о преимуществах использования технологий 3D-печати и делая их более доступными для населения.

Передвижной проект Space Robotics Project покроет расстояние более чем в 11 000 км и охватит 150 бразильских городов

Осуществление проекта в общей сложности займет 4 месяца с августа по декабрь. В рамках этого захватывающего проекта, главным спонсором которого выступает компания Creality, 250 школ в 150 городах по всей стране получат 3D-принтеры; кроме того, запланировано посещение более 25 школ передвижной лабораторией 3D-печати TECNOMOB. Каждая участвующая в проекте школа получит лицензию на использование образовательной платформы, которую учащиеся смогут загрузить на мобильные телефоны, компьютеры или планшеты. С помощью этого полностью интерактивного инструмента учащиеся научатся собирать собственных роботов на экране своих устройств, а также познакомятся с космической программой НАСА «Артемида», которая используется в этом учебном приложении по робототехнике в качестве базового фона.  

Не просто единичный проект: Creality приветствует возможности дальнейшего сотрудничества в области развития общественного благосостояния

Из-за отсутствия оборудования и низкого уровня образования, в большинстве стран 3D-технологии пока еще не нашли широкого применения, хотя они и входят в список важнейших технических изобретений, способных изменить мир. Именно ради расширении применения этих инновационных технологий компания Creality и осуществляет свои общественно-полезные проекты. На протяжении последних 7 лет компания Creality занимается популяризацией технологий 3D-печати среди молодежи и школьников по всему миру, спонсируя учащихся из бедных семей, печатая протезы конечностей для африканских детей и открывая перед молодыми дизайнерами двери в мир большого дизайна. Компания Creality, работающая в сфере инновационных технологий, распространяет технологию 3D-печати, руководствуясь высоким стремлением дать каждой семье возможность пользоваться достижениями научно-технического прогресса в повседневной жизни.

На сегодняшний день 3D-принтеры Creality уже завоевали хорошую репутацию у пользователей, и бренд пользуется популярностью у большинства любителей 3D-печати. Вместе с тем, главный принцип, которым компания руководствуется в своей работе, остается неизменным — помочь как можно большему количеству нуждающихся. Реализуемый в Бразилии проект Space Robotics — это только начало. В будущем, компания Creality готова сотрудничать с любой организацией из любой страны в целях развития общественного благосостояния и популяризации 3D-технологий, которые способны изменить мир к лучшему.

Контактная информация: Lee Larry (Ли Ларри), [email protected], тел. +86-19840800992

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1609000/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1608999/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference_1.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY

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