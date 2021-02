Crise médica do noma: lendas do futebol africano fazem apelo por doações para salvar "crianças sem rosto"

Erradicação do noma até 2030

Como parte do projeto "Acting Against Noma 2021-2030", que foi lançado oficialmente em 20 de novembro, Roger Milla está convocando pessoas em todo o mundo para participar de uma grande campanha de arrecadação de fundos. O objetivo é financiar um plano de ação que visa erradicar completamente o noma até 2030, implementando uma política de conscientização, prevenção e cuidado nas regiões mais afetadas.

Entre outras coisas, os fundos serão usados para construir um hospital regional de referência em Yaoundé, além de centros de atendimento e primeiros socorros em dez países do projeto na África: Camarões, Costa do Marfim, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Libéria, Nigéria, Togo, República Democrática do Congo, Senegal e Chade.

20 euros = uma criança atendida

Para ajudar Roger Milla a combater o noma, todas as contribuições são importantes e, no site da fundação, as doações podem ser feitas a partir de cinco euros. Totalmente transparentes e seguros, os pagamentos são feitos por meio do PayPal, plataforma especializada em arrecadações para ONGs e associações internacionais.

"Cada pessoa pode doar de acordo com suas possibilidades", reforça Roger Milla. "A situação das crianças com noma é ainda mais chocante pois as soluções existem e estão ao nosso alcance. O tratamento do noma pode ser feito com um medicamento simples e relativamente barato. Mas para as pessoas em situação de extrema pobreza que são afetadas por esta doença, o medicamento é totalmente inacessível."

Para exemplificar, 20 euros são suficientes para curar uma criança administrando um tratamento completo (antibióticos, vitaminas e enxaguante bucal desinfetante) assim que surgirem os primeiros sintomas e antes que a doença comece sua rápida evolução.

Um hospital especializado instalado na África para tratar crianças gratuitamente

Sem prevenção e sem acesso a cuidados adequados, a única chance que essas crianças têm de superar isso é serem internadas em um hospital especializado. Atualmente, os raros casos que recebem tratamento são transferidos para hospitais europeus a um custo exorbitante. "Apenas oito crianças puderam se beneficiar disso em 2019", explica Roger Milla, com pesar.

Com previsão de inauguração no primeiro trimestre de 2022, o hospital de referência prestará atendimento cirúrgico completo e gratuito, reconstrução facial e serviços de reabilitação para pacientes do noma de toda a África. A construção foi reservada a um terreno próximo ao aeroporto de Yaoundé-Nsimalen, disponibilizado pelo Estado camaronês.

"A OMS, bem como a Federação Internacional NoNoma e a fundação Winds of Hope também nos deram garantias de seu apoio", disse Roger Milla.

Sobre o Noma Fund

O Noma Fund é uma associação dedicada à luta contra "a face da pobreza".

Criado em Paris em janeiro de 2019, o Noma Fund visa erradicar completamente a doença do noma, também conhecida como a "face da pobreza". Para atingir este objetivo, a associação planeja implementar ações direcionadas e eficazes em dez países em foco na África: Camarões, Costa do Marfim, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Libéria, Nigéria, Togo, República Democrática do Congo, Senegal e Chade.

O plano de ação "Acting Against Noma 2021-2030" começa com uma fase de conscientização, com o objetivo de divulgar a doença entre as populações e os tomadores de decisão globais. A segunda fase terá como foco a prevenção. Envolverá a implementação de campanhas de triagem em escolas e entre famílias localizadas no centro de áreas com altas taxas de incidência da doença. Finalmente, a terceira fase do plano é a construção de um hospital de referência localizado em Yaoundé, que prestará atendimento especializado aos pacientes com noma. Ao mesmo tempo, serão construídos centros de acolhimento e reinserção social nos dez países do projeto.

Sobre Roger Milla

Eleito o melhor jogador africano dos últimos 50 anos, Roger Milla deixou sua marca em toda uma geração.

Hoje, ele dedica sua vida aos seus engajamentos humanitários. Presidente da Fondation Cœur d'Afrique, em 2018 ele descobriu o noma. Um ano depois, em 2019, ao lado de outros grandes nomes do futebol, ele fundou o Noma Fund.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=JExMz3ctLXc&feature=emb_logo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1433203/Association_Noma_Fund.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1433202/Noma_Fund_Logo.jpg

Contato:

Roger Milla

[email protected]

+33 (0)1 87 66 67 45

FONTE Association Noma Fund

Related Links

https://noma-fund.org



SOURCE Association Noma Fund