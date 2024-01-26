Critical Path Institute - новые CEO и вице-президент по международным вопросам

Critical Path Institute назначает д-ра Клауса Ромеро (Klaus Romero) новым главным исполнительным директором, а Сесиль Олливьер (Cécile Ollivier) становится вице-президентом по международным вопросам.

АМСТЕРДАМ, 26 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Институт Critical Path Institute (C-Path) объявил о назначении Клауса Ромеро (Klaus Romero), д.м.н, кандидата наук и члена коллегии врачей (M.D., M.S., FCP) на должность главного исполнительного директора, а также повысил Сесиль Олливьер (Cécile Ollivier), кандидата наук, с должности управляющего директора по Европе до вице-президента по международным вопросам.

Klaus Romero, M.D., M.S., FCP, Chief Executive Officer, Critical Path Institute Cécile Ollivier, M.S., Vice President of Global Affairs, Critical Path Institute

На протяжении впечатляющих 16 лет работы в C-Path Ромеро занимал ключевые посты в организации, включая директора по науке и генерального директора по клинической фармакологии и программе количественной медицины. Его решающая роль в организации и руководстве программой количественной медицины подчеркивает значительный многолетний вклад д-ра Ромеро в критически важные инициативы C-Path в области разработки лекарств.

М. Уайнрайт Фишбурн-младший (M. Wainwright Fishburn, Jr.), председатель Совета директоров C-Path, прокомментировал данное назначение: «Выдающийся опыт работы и лидерские качества д-ра Ромеро сыграли важную роль в разработке и внедрении прорывных научных и регуляторных подходов нашей организации. Его стратегическое видение идеально соответствует миссии C-Path по ускорению разработки новых видов терапии. Мы уверены в его способности придать еще больший импульс развитию нашей организации и перейти на следующую фазу глобального вклада и лидирующих инноваций».

«Принятие должности главного исполнительного директора в C-Path является для меня большой честью и беспрецедентным уровнем ответственности», – сказал Ромеро. «Моя задача на этом посту заключается в поддержании высочайших стандартов работы и уровня инноваций C-Path по преобразованию процесса разработки лекарственных препаратов на благо людей, нуждающихся в них. Это стремление имеет глубокие корни, идущие от момента начала моей работы в C-Path, когда визионерское наставничество и кураторство основателя C-Path, д-ра Раймонда Усли (Raymond Woosley), вдохновили меня. Мы продолжим совместными усилиями трансформировать методы разработки лекарственных препаратов на благо нуждающихся в них людей».

Для получения дополнительной информации о назначении д-ра Ромеро перейдите по данной ссылке.

Сесиль Олливьер была одной из ключевых фигур в C-Path с момента начала работы в организации на должности управляющего директора в апреле 2021 года. На своем новом посту она будет заниматься глобальными стратегическими инициативами, фокусируясь на улучшении международного сотрудничества и разработке инновационных подходов для решения сложных вызовов в сфере разработки лекарственных препаратов.

«Мы с большой радостью сообщаем о назначении Сесиль Олливьер на должность вице-президента по международным вопросам», – сказал член Совета директоров C-Path Томас Сальмонсон (Tomas Salmonson), кандидат наук, магистр наук. «Сесиль внесла неоценимый вклад в нашу работу в Европе, а ее обширный опыт в глобальной разработке лекарственных препаратов и регуляторных вопросах делает ее идеальным кандидатом на данную роль с расширенными полномочиями. Ее лидерские качества будут иметь критически важное значение в реализации нашей миссии по ускоренной разработке лекарственных препаратов по всему миру».

Имея более, чем 16-летний опыт работы в секторе здравоохранения, Олливьер внесла существенный вклад в разработку лекарственных препаратов для педиатрии и лечения редких заболеваний. Ее усилия признаны на международном уровне, включая роль эксперта на Международной конференции по гармонизации (International Conference of Harmonization (ICH)) и руководство глобальной стратегией по педиатрической экстраполяции. До того, как стать частью команды C-Path Олливьер работала в Европейском медицинском агентстве (European Medicines Agency (EMA)) и в сфере медицинских технологий, занимаясь разработкой цифровых критериев конечной оценки в клинических исследованиях.

«Для меня честь занять эту новую должность», – сказала Олливьер. «Возможность внести еще больший вклад в клинические исходы по всему миру и внедрять инновационные подходы в разработку лекарственных препаратов идеально совпадает с моими желаниями и опытом работы. Я с нетерпением жду начала работы с нашей талантливой командой и нашими партнерами по всему миру, чтобы внести существенный вклад на благо жизни людей и семей, которые борются с заболеваниями, для которых пока нет эффективных способов лечения».

Для получения дополнительной информации о назначении Олливьер перейдите по данной ссылке.

Об институте Critical Path Institute

Critical Path Institute (C-Path) является независимой некоммерческой организацией, учрежденной в 2005 году в качестве частно-государственного партнерства в ответ на инициативу Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA Critical Path Initiative. Миссия C-Path заключается в руководстве совместными усилиями по продвижению более передовых методов лечения людей по всему миру. Имея мировое признание в качестве первопроходца в области ускоренной разработки лекарственных препаратов, C-Path стала учредителем многочисленных международных консорциумов, программ и инициатив, которые на сегодняшний день включают свыше 1 600 ученых, представителей правительств и регулирующих органов, академического сообщества, организаций пациентов, фондов заболеваний, а также фармацевтических и биотехнологических компаний. Специальные члены команды находятся по всему миру, а штаб-квартира C-Path расположена в Тусоне, штат Аризона. Европейски филиал C-Path располагается в Амстердаме, Нидерланды. Для получения дополнительной информации посетите сайт организации: c-path.org.

Контакты:

Роксан Триоло Оливас (Roxan Triolo Olivas)

C-Path

520.954.1634

[email protected]

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