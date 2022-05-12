Crown Sterling проводит саммит лидеров в сфере блокчейна в Гизе (Египет) English

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Crown Sterling

May 12, 2022, 10:36 ET

НЬЮПОРТ БИЧ, шт. Калифорния (США), 12 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- в прошлом месяце компания Crown Sterling Limited LLC, являющаяся лидером в области защиты персональных данных и поставщиком квантовых технологий шифрования и сжатия, провела в Гизе (Египет) в партнерстве с Crypterns саммит лидеров в сфере блокчейна и криптовалют. Компания Crypterns специализируется на решениях по подбору кадров, а также на образовательных программах, разработанных для всех уровней, от ознакомления с основами криптовалют до новейших разработок в этой революционной отрасли.

Это первое в своем роде мероприятие собрало лидеров отрасли, чтобы они могли познакомиться друг с другом, устанавливать связи с сообществами и вместе создавать устойчивые решения для будущего отрасли. Семинары были посвящены развитию лидерских качеств, развитию компании и управлению ею под руководством Роберта Э. Гранта ( Robert E. Grant), основателя и генерального директора компании Crown Sterling, а также динамичным групповым обсуждениям путей достижения целей с помощью инструмента Crypterns для содействия развитию отрасли. К числу ключевых областей, требующих особого внимания, относятся планы по содействию широкому внедрению криптовалют, а также создание надежного информационного центра для потребителей. На этом мероприятии также были представлены доклады Ее Королевского Высочества Королевы племени Баква Инду в Демократической Республике Конго; физика-теоретика, автора и лауреата Нобелевской премии Лоуренса Краусса (Lawrence Krauss); специалиста по информатике и бизнесмена Крейга Райта (Craig Wright); а также автора, юриста и управляющего корпорации Чинве Эсимаи (Chinwe Esimai).

«Для нас большая честь принять участие в организации мероприятия Crypterns Alliance. Групповые обсуждения были вдохновляющими и дали пищу для размышлений.  Участники саммита поставили перед собой четкие цели и разработали план действий по защите интересов отрасли и внедрению криптовалют среди широкой публики», — заявил г-н Грант.

Основатель и генеральный директор компании Crypterns Дастин Плантхольт (Dustin Plantholt) заявил следующее: «Наш первый в истории проект Crypterns Alliance Retreat принес огромный успех, главным образом благодаря преданному своему делу персоналу, сознательной поддержке непревзойденной команды наших партнеров Crown Sterling и выдающимся участникам. Для меня это по-настоящему незабываемое впечатление как на профессиональном, так и на личном уровне. Качественное время, проведенное с такими вдохновляющими персонами и смелыми умами, сделало нашу миссию еще более ясной. Целеустремленные и непрерывные совместные усилия Crypterns и ее партнеров по альянсу расширят возможности всех тех, кто является движущей силой блокчейна, оказывает положительное влияние на общество и меняет мир. Мы очень благодарны за эту неделю».

Компания Crown Sterling также с радостью объявила о листинге своих ценных бумаг (код WCSOV) на UniSwap — криптовалютной бирже, использующей децентрализованный сетевой протокол.  Протокол обеспечивает возможность автоматизированных транзакций между криптовалютными токенами в блокчейне Ethereum с использованием смарт-контрактов. С учетом того, что данные становятся наиболее ценным активом эпохи цифровых технологий, миссия компании Crown Sterling заключается в предоставлении людям возможностей для защиты, контроля и монетизации своих данных в эпоху в значительной степени нерегулируемой уязвимости и монополизации в сфере высоких технологий. Для получения более подробной информации о компании Crown Sterling и CSOV присоединяйтесь к сообществу в сетях Telegram и Twitter.

Информация о компании Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling является первопроходцем в области технологий обеспечения суверенитета персональных данных. Цепочка Crown Sterling представляет собой сеть, функционирующую в режиме реального времени в сети Polkadot, с квантово-устойчивым одноразовым шифрованием в качестве одного из вариантов функции перехода состояний блокчейна, представляющей собой процесс транзакций в сети. Собственный токен Crown Sovereign ($CSOV), обеспечивающий квантовую устойчивость, дает пользователям доступ к широкому ассортименту продуктов, включая квантово-резистентную криптографию и NFT-токены, а также другие будущие технологии сжатия. Crown Sterling планирует стать ведущей платформой управления данными и цифровыми активами.

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SOURCE Crown Sterling

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