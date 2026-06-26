CRRC представляет XUANKUN (VELFORCE) для грузовых железнодорожных перевозок в Центральной Азии на выставке «Китай-Евразия»

УРУМЧИ, Китай, 27 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- На 9-й выставке «Китай-Евразия» CRRC Corporation Limited (CRRC) представила XUANKUN (VELFORCE), серийный локомотив на новых источниках энергии, предназначенный для промышленных железнодорожных перевозок по Центральной Азии и маршрутам «Один пояс, один путь». Данное событие подчеркивает растущее стремление CRRC к использованию «зеленых» региональных грузовых коридоров и железнодорожных решений для тяжелой промышленности, адаптированных к запросам горнодобывающей, энергетической и металлургической отраслей, преобладающих в странах Центральной Азии.

CRRC Launches XUANKUN (VELFORCE) for Central Asia Industrial Rail at China-Eurasia Expo

Являясь вторым продуктом линейки Xuan компании CRRC, название Xuankun позаимствовано у гор Куньлунь (Kunlun Mountains) — горной гряды, простирающейся вдоль границы Китая с Центральной Азией — вызывая ассоциации с прочной как скала инженерией и надежностью чистой энергии. VELFORCE объединяет скорость и мощность. В серии представлены локомотивы мощностью от 1 000 до 2 000 кВт с тремя типами трансмиссии: гибрид дизеля и батареи, только батарея и водородный топливный элемент. Разработанная для суровых климатических условий и жестких требований к перевозкам на портовых железных дорогах и дорогах для транспортировки продукции горнодобывающей отрасли, данная платформа предлагает модульные конфигурации для удовлетворения разнообразных требований операторов.

Локомотивы обладают пятью интегрированными преимуществами: безопасность, экологичность, эффективность, интеллект и экономичность. Отказоустойчивая архитектура обеспечивает двухуровневую защиту транспортного средства и компонентов с мониторингом в реальном времени и автоматическим экстренным торможением. Гибридные локомотивы сокращают выбросы загрязняющих веществ на 4 тонны в год, а CO₂ — на 374 тонны, что эквивалентно посадке 34 000 деревьев. Модели с батареей и водородным топливным элементом имеют нулевой уровень выбросов. При тяге 3 000 тонн запас хода гибридных моделей превышает 1 100 км, что в 1,7 раза больше традиционных агрегатов, экономя более 45 % топлива. Голосовое ИИ-управление, приведение в движение нажатием одной кнопки, активное избегание препятствий, точная стыковка и беспилотная эксплуатация повышают безопасность и производительность труда в отдаленных промышленных зонах. Модульная архитектура платформы обеспечивает индивидуальную настройку в зависимости от климатических условий и расширенные интервалы обслуживания, снижая эксплуатационные расходы в течение всего срока службы.

Тянь Цзюнь (Tian Jun), главный инженер Национальной железнодорожной администрации, отметил адаптивность платформы к различным сценариям и потребностям пользователей, подтвердив ее соответствие «зеленой» эволюции железных дорог на евразийских маршрутах. Ван Фэн (Wang Feng), генеральный директор CRRC, подтвердил приверженность CRRC продвижению национальных стратегий в транспортной отрасли, на уровне брендов и при реализации двух инициатив в отношении углеродных выбросов Китая, а запуск Xuankun ознаменовал новую отправную точку для систематического, брендированного и интернационализированного развития локомотивов на новых источниках энергии. Он подчеркнул, что CRRC продолжит делать прорывы в основных технологиях, совершенствовать системы обслуживания полного жизненного цикла и поставлять надежные китайские решения для глобальных низкоуглеродных перевозок.

CRRC также продемонстрировала более 30 прорывных продуктов, включая свой эталонный экспортный локомотив для Узбекистана — ключевой железнодорожный проект Центральной Азии — наряду с туристическими трамваями в Лицзян, системами на магнитной подушке, двухъярусными платформами для контейнеров, тяжеловесными вагонами-хопперами для перевозки угля KM98 и автобусами на новых источниках энергии X12. Предложения в области энергетики включали платформы для хранения 6.X, преобразователи Yunshu 2.0 мощностью 3,45 МВт, технологию формирования сети и ветряные турбины Gobi-Desert в сочетании с моделью промышленного ИИ Zhuolun для профилактического обслуживания парка транспортных средств.

Интегрируя «зеленую» тягу с интеллектуальными цифровыми услугами, CRRC позиционирует Xuankun как практический способ декарбонизации промышленных железнодорожных сетей Центральной Азии и трансграничных грузовых маршрутов.