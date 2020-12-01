CSafe Global представляет отраслевую новинку -- систему визуального контроля за перемещением грузов в режиме реального времени

Компания CSafe уже приступила к модернизации своих контейнеров типа RKN и RAP с активным управлением температурным режимом посредством их оснащения новыми датчиками, способными отслеживать местоположение и состояние грузов. В настоящее время клиенты компании могут использовать их для осуществления воздушных грузоперевозок. Платформа, созданная по индивидуальному проекту компанией Cloudleaf, Inc. в тесном взаимодействии с операционными подразделениями CSafe, обеспечивает рассылку клиентам по электронной почте, в текстовом формате или на самой платформе оповещений и уведомлений в режиме реального времени по каждому отправлению при возникновении следующих событий:

Нарушение заданных температурных параметров груза.

Открывание дверцы.

Изменение температуры окружающего воздуха с выходом за пределы заданных параметров.

Ударное воздействие.

Наклон груза.

Изменение давления окружающего воздуха с выходом за пределы заданных параметров.

Изменение влажности окружающего воздуха с выходом за пределы заданных параметров.

Отклонение от маршрута / задержка.

Клиентам CSafe, пользующимся преимуществами новой платформы, также будет предоставлено множество других возможностей, предусматриваемых каждым договором аренды, включая:

Размещение запросов на аренду и управление арендуемыми контейнерами.

Добавление неограниченного числа пользователей платформы.

Контроль за всеми отправлениями в режиме реального времени.

Индивидуальная настройка оповещений и уведомлений в режиме реального времени.

Индивидуальная настройка маршрутов передвижения и их сохранение для будущих отправлений.

Доступ к информации по предыдущим отправлениям.

Экспорт данных в режиме реального времени в процессе транспортировки для принятия необходимых мер.

Получение стандартного отчета о транспортировке в соответствии с надлежащей дистрибьюторской практикой.

Использование стандартного пакета rest API.

«Я преисполнен гордости за команды, неустанно работавшие над этим проектом на протяжении более двух лет, чтобы обеспечить нашим клиентам нечто гораздо большее, чем просто базовый функционал, — заявил глава компании CSafe Патрик Шафер (Patrick Schafer). — Партнерские отношения с компанией Cloudleaf позволили нам создать систему, полностью соответствующую современным потребностям наших клиентов и обладающую достаточной гибкостью для беспрепятственного внедрения усовершенствований и новых разработок в будущем».

Главный операционный директор компании CSafe Том Вейр (Tom Weir), руководивший этой работой с самого начала, отметил, что «вся команда полна энтузиазма в отношении сегодняшнего официального выхода системы на рынок, но это не означает, что работа над ней завершена. Прежде чем перейти к реализации нашего плана усовершенствований, мы будем модернизировать оставшуюся часть контейнеров с активным управлением температурным режимом на протяжении I квартала следующего года. Кроме того, мы будем привлекать на платформу наших клиентов, заказывающих транспортировку препаратов для клеточной и генной терапии, а также внедрять систему для работы с контейнерами VIP-отправлений и их заказчиками с целью предоставления им всех возможностей в рамках полного ассортимента нашей продукции».

Г-н Вейр также отметил, что компания CSafe получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) на встраивание отслеживающего устройства в контейнеры CSafe RKN и CSafe RAP с активным управлением температурным режимом.

Контакты для прессы:

Lori Conaway (Лори Конэвей)

Руководитель международного отдела маркетинговых коммуникаций

Прямой тел.: +1 405.633.2344

Эл. почта: [email protected]

Веб-сайт: csafeglobal.com

Сведения о компании CSafe Global

Компания CSafe Global предлагает комплексные решения в сфере транспортировки грузов в изотермических контейнерах для фармацевтической и медико-биологической отраслей по всему миру. Используя свою запатентованную полноцикловую технологию на основе искусственного интеллекта, компания CSafe обеспечивает наличие контейнеров в заданное время и заданном месте в соответствии с потребностями клиентов. В сочетании с передовой для этой отрасли программой повторных испытаний и повторного использования, реализуемой компанией CSafe, ее клиентам всегда гарантируется превосходное качество продукции при осуществлении каждой перевозки, что также соответствует их целям в плане устойчивого развития. Компания CSafe, имеющая представительства в 150 странах, стремится предоставлять клиентам свои технические средства в соответствии с их запросами в круглосуточном режиме с полной гарантией, что делает ее наиболее привлекательным партнером для самых взыскательных клиентов в холодовой цепи. CSafeGlobal.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1341221/CSafeShipmentDashboard.jpg

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