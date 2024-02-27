CTO Huawei Cloud Бруно Чжан: создание основ интеллект. облака для операторов связи | Технический директор Huawei Cloud Бруно Чжан: формирование основ интеллектуального облака для телекоммуникационных компаний с системными инновациями

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HUAWEI CLOUD

27 Feb, 2024, 13:35 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 27 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На мероприятии Huawei Product & Solution Launch 2024 в ходе форума MWC Barcelona 2024 Бруно Чжан (Bruno Zhang), технический директор Huawei Cloud, заявил: «Huawei Cloud стремится создать основу интеллектуального облака для телекоммуникационной отрасли и ускорить развитие аналитики в разных отраслях за счет системных инноваций, включающих ИИ для облака и облако для ИИ».

ИИ для облака: трансформирование отрасли с помощью моделей Pangu

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Bruno Zhang, CTO of Huawei Cloud
Bruno Zhang, CTO of Huawei Cloud

Модели Huawei Cloud Pangu обеспечивают интеллектуальную модернизацию как отраслей, так и облачных приложений.

Г-н Чжан описал, как телекоммуникационные компании-клиенты уже применяют их. Модель Pangu для НИОКР помогает разработчикам генерировать код в результате лишь одного запроса и тестировать различные варианты одним щелчком мыши. Телекоммуникационная модель Pangu автоматически выполняет поиск и устранение 90 % неполадок сети за считанные минуты. Модель виртуального человека Pangu может похвастаться 95%-ной точностью синхронизации движений губ для обслуживания клиентов и прямой трансляции. К этим моделям добавятся и другие.

Облако для ИИ: решение задач с помощью системных инноваций

Чтобы помочь телекоммуникационным компаниям создать инфраструктуру интеллектуального облака, Huawei Cloud предлагает набор решений, включающий специальное хранилище для ИИ, СУБД GaussDB, конвергенцию данных с ИИ и распределенную архитектуру QingTian. Они развертываются и используются в облаке, сети, на периферии и устройстве.

  • Специальное хранилище для ИИ: высокая пропускная способность, высокая параллельность и низкая задержка для базовых моделей
    Обучение базовых моделей требует эксабайтов данных. Huawei Cloud легко справляется с этими требованиями благодаря трехкомпонентному подходу. Во-первых, служба памяти EMS хранит петабайты параметров со сверхвысокой пропускной способностью каналов связи 220 ТБ и сверхнизкой задержкой вплоть до микросекунды. Во-вторых, служба кэширования SFS Turbo обеспечивает высокую пропускную способность и параллелизм. При выполнении десятков миллионов операций ввода-вывода за секунду для подготовки 1 миллиарда записей данных больше не требуется 100 часов, а нужно всего 5. В-третьих, озеро знаний, построенное на основе службы хранения объектов (OBS), снижает стоимость хранения данных для обучения модели и анализа на 30 %.
  • GaussDB: надежная СУБД, которая помогает телекоммуникационным компаниям эффективно и безопасно обрабатывать данные
    GaussDB — это распределенная база данных корпоративного класса, насчитывающая более 100 000 узлов. Для высокой доступности GaussDB обеспечивает надежную согласованность двух кластеров с нулевым RPO. Для безопасности система имеет сертификацию соответствия уровню CC EAL4+, самому высокому в отрасли. Для автоматизации GaussDB предоставляет универсальные инструменты, обеспечивающие преобразование и миграцию 95 % общего синтаксиса.
  • Платформа конвергенции данных с ИИ: надежная основа данных для базовых моделей
    Данные являются ключом для базовых моделей. В частности, для разработки телекоммуникационных моделей данные из систем поддержки BSS, OSS и MSS необходимо объединить в единое озеро данных. Платформа конвергенции данных с ИИ Huawei Cloud является надежной основой данных для этих моделей. LakeFormation позволяет совместно использовать одну копию данных без миграции. DataArts Studio обеспечивает изучающих ИИ ученых высококачественными, отвечающими требованиям данными. Наконец, три конвейера — DataArts, ModelArts и CodeArts — организуют и планируют рабочие потоки данных и ИИ для управления онлайн-обучением моделей и анализа данных, получаемых в режиме реального времени.
  • Первая в отрасли мультиоблачная модель развертывания и решение Cloud on Cloud (облако в облаке) для операторов.
    Все упомянутые выше возможности моделей Pangu и облачные службы на базе Pangu адаптируются для каждого клиента для развертывания в публичном, выделенном или гибридном облаке. Например, телекоммуникационные компании могут создавать и запускать свои специализированные платформы ИИ и базовые модели в имеющихся у них центрах обработки данных, используя гибридное облако Huawei Cloud Stack.

Huawei Cloud также предлагает консалтинговые услуги, полное управление и комплексные услуги по миграции через свое решение Cloud on Cloud.

В заключение г-н Чжан рассказал о том, как Huawei Cloud стремится к совместному успеху. Общие технологии доступны через 150 000 API. Обмен опытом происходит благодаря обслуживанию более 3 миллионов клиентов по всему миру. И общая экосистема состоит из 10 000 предложений KooGallery. Эти усилия позволяют операторам связи создавать службы B2B и использовать возможности для сохранения конкурентоспособности.

Форум MWC Barcelona 2024 пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне, Испания. Во время этого мероприятия Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стенде 1H50 в Зале 1 Fira Gran Via. С учетом коммерческого запуска сетей 5.5G в 2024 году Huawei сотрудничает с операторами и партнерами по всему миру, чтобы внедрять захватывающие инновации в области сетей, облака и аналитики. Вместе мы будем стимулировать бизнес 5G и способствовать развитию процветающей отраслевой экосистемы, создавая новую эру для интеллектуальной цифровой трансформации. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2347787/Bruno_Zhang_CTO_Huawei_Cloud.jpg

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