CyberLogitec remporte un contrat TOS pour le premier terminal entièrement automatisé d'Incheon

OPUS Terminal sera fourni dans le cadre du projet « Phase 1-2 du nouveau port d'Incheon »

SÉOUL, Corée du Sud, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- CyberLogitec, filiale d'Eusu Holdings et spécialiste mondial des technologies de l'information dans les domaines maritime, portuaire et logistique, a annoncé avoir signé un contrat avec Incheon Global Container Terminal (IGCT) pour la fourniture de son système d'exploitation de terminal (TOS) destiné au terminal à conteneurs automatisé de la phase 1-2 du nouveau port d'Incheon.

Ce projet, dont l'ouverture commerciale est prévue en 2028, prévoit la construction du premier terminal à conteneurs entièrement automatisé du port d'Incheon. CyberLogitec déploiera son logiciel OPUS Terminal afin de mettre en place une plateforme opérationnelle numérique intégrée permettant de gérer l'ensemble des flux de travail du terminal.

La phase 1-2 du nouveau port d'Incheon est le premier terminal à conteneurs de Corée du Sud à adopter une configuration hybride. Grâce à des équipements automatisés de pointe — notamment des grues à conteneurs à double chariot sur quai (DTQC), des portiques automatisés montés sur rails (ARMGC) et des véhicules à guidage automatique (VGA) —, le site prévoit d'optimiser son efficacité opérationnelle et sa productivité en automatisant l'ensemble des processus du terminal, qu'il s'agisse des opérations à quai, dans le parc à conteneurs ou aux portes d'accès.

Dans le cadre de ce projet, CyberLogitec mettra en place un TOS basé sur OPUS Terminal, qui permettra de gérer les opérations liées aux postes d'amarrage, aux navires, aux parcs à conteneurs et aux portes d'accès au sein d'une plateforme unique et unifiée. Le système servira d'interface avec les systèmes de contrôle automatisés des équipements afin de faciliter la planification opérationnelle et la mise en œuvre sur le terrain, offrant ainsi un environnement d'exploitation stable et efficace basé sur des données opérationnelles en temps réel.

La société d'exploitation, IGCT, est une coentreprise créée par les opérateurs logistiques et maritimes Hanjin Logistics, Sun Kwang, E1, KMTC et HMM, avec la participation financière de l'Autorité portuaire d'Incheon (IPA), afin d'exploiter le terminal de la phase 1-2 du nouveau port d'Incheon.

Ce contrat témoigne de la reconnaissance de l'expérience de CyberLogitec, tant à l'échelle mondiale qu'au niveau national, dans la construction de terminaux à conteneurs automatisés, ainsi que de ses capacités en matière d'intégration d'équipements automatisés. S'appuyant sur l'expertise technique et le savoir-faire opérationnel acquis lors de précédents projets d'automatisation de terminaux, l'entreprise prévoit d'accompagner la mise en service réussie et le fonctionnement stable du nouveau terminal.

CyberLogitec poursuit son expansion à l'échelle mondiale en fournissant la solution OPUS Terminal à de grands ports internationaux, notamment dans le cadre du projet d'extension du terminal semi-automatisé TTI d'Algésiras, en Espagne, et du port de Shuwaikh, au Koweït. À l'avenir, l'entreprise a l'intention de renforcer davantage encore sa présence sur les marchés nationaux et internationaux des ports intelligents, en s'appuyant sur son expérience en matière de déploiement de terminaux automatisés.

À propos de CyberLogitec

CyberLogitec est un fournisseur mondial de systèmes d'exploitation pour terminaux et de solutions informatiques dédiées à la logistique. Sa solution phare, OPUS Terminal, accompagne les opérations des terminaux à conteneurs dans le monde entier, tandis que ses technologies de jumeau numérique et de terminaux intelligents aident ses clients à améliorer leur efficacité opérationnelle, leur visibilité opérationnelle et les performances de leurs terminaux.