CZI与国家科学、工程和医学研究院推出科学多元化领导力计划，以表彰和促进杰出科学教员的成就

新努力迎来生物医学职业生涯早中期研究人员领导主持的项目申请

加利福尼亚州雷德伍德市2022年1月26日 /美通社/ -- 今天，陈和扎克伯格基金会（Chan Zuckerberg Initiative，CZI）与美国国家科学、工程和医学研究院（NASEM）推出了一个新的资助机会，旨在表彰和促进优秀生物医学研究人员的领导力及科学成就，这些研究人员通过自身的宣传、指导和教学活动促进其所在科学领域内的多元化、公平性与包容性发展。

科学多元化领导力（SDL）计划将支持由美国大学、医学院和非营利研究机构的优秀职业生涯早中期从业人员领导主持的各个项目，他们推动研究并为生物医学科学中代表性不足的群体树立导师、资助者和榜样典范。

CZI联合创始人兼联合首席执行官Priscilla Chan和Mark Zuckerberg表示：“通过与国家研究院的这一全新合作伙伴关系，我们希望提高黑人、拉丁裔/o/x和土著教师等生物医学有色人种教员的可见性并增加对他们的支持，以便他们能够继续开展一些最好的科学工作和指导未来的领导者。简而言之，支持黑人、拉丁裔/o/x和土著研究人员推进生物医学，拓宽该领域的视角，提高受影响社区的科学信誉，并为下一代研究人员树立坚实的榜样典范。”

每个受助人在五年内将获得115万美元的资助总额，前两批受助人将在2022年和2023年选定。领导受助人项目的研究人员将使用资金来支持研究计划及其宣传、指导和教学活动。此外，CZI还将通过会议将项目负责人与国内和国际科学带头人联系起来。Ivory Dean 博士将负责监管这一新计划，他最近加入了CZI并担任科学多元化科学计划经理。国家研究院将与CZI合作，管理申请程序并召集专家审查申请。

国家科学研究院院长Marcia McNutt表示：“为了提高生物医学的多元化、公平性与包容性，我们必须尽一切可能吸引、保留和培养我们大学及院校的顶级人才。” 我们很高兴能够与CZI合作开展这项工作，该计划将表彰和鼓励把指导和管理作为其学术计划首要优先事项的教员。”

生物医学科学充斥着系统性差异、不平等和不公正，黑人、拉丁裔/o/x和土著群体受害尤深，研究资助奖也不例外。根据皮尤研究中心（Pew Research Center）的数据，黑人和拉丁裔/o/x专业人员在科学、技术、工程和数学（STEM）领域的就业人数仍然严重不足。黑人专业人员仅占STEM从业人员的9%，而拉丁裔/o/x专业人员仅占8%。具体而言，根据国家科学基金会的数据，科学与工程专业的所有从业人员中只有8.9%是黑人或非裔美国人、西班牙裔或拉丁裔/o/x或美洲印第安人或阿拉斯加原住民。

此外，黑人、拉丁裔/o/x和土著教员还被要求履行额外的义务，这进一步使资源变得稀缺。“有色人种科学工作者往往面临额外的负担和期望，包括在与自身科学工作无关的委员会任职，并对黑色和棕色人种学生及学员进行广泛的指导，而没有补偿。这种‘多元化税’限制了他们专注于开展卓越科学工作的时间，但这些科学家对于推进其所在领域以及作为榜样和导师至关重要，” 领先的心脏学家、前国立卫生研究院（NIH）科学劳动力多元化首席官暨CZI高级科学顾问Hannah Valantine博士如是说。“STEM职业道路是获得机会的绝佳途径，但走上这条道路则需要全程指导，从大学预科教育开始并持续到职业生涯。”

通过科学多元化领导力（SDL）计划，教员将为STEM从业队伍的壮大做出自身贡献，同时推进生物医学研究，并激励下一代科学领袖。通过提供研究资金和额外的项目资金来表彰和奖励指导，SDL计划将支持教员开展重要的生物医学研究，促进科学及其职业发展，同时继续开展其对培养下一代科学家至关重要的导师和服务活动。

SDL计划将于美国东部夏令时2022年1月26日至5月19日下午5点接受申请 。有关更多信息和申请说明，请访问SDL计划网站。

2020年12月，CZI宣布在未来五年投资5亿美元，以支持引领推进种族公平、多元化和包容性的组织，并于2021年宣布了新的补助金。额外的CZI资金也将用于支持在加利福尼亚大学圣地亚哥分校和伯克利分校攻读STEM学位的黑人、拉丁裔/o/x及土著学生，原因是这两个校区正在实施巴尔的摩县马里兰大学成功的梅尔霍夫学者计划（Meyerhoff Scholars Program）的各个方面。了解三名希望改变世界的梅尔霍夫学生。

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关于陈和扎克伯格基金会

陈和扎克伯格基金会（Chan Zuckerberg Initiative）成立于2015年，致力于帮助解决社会面临的一些最严峻的挑战——从根除疾病和改善教育到满足我们当地社区的各项需求。我们的使命是为每一个人打造一个更具包容性、更加公正和崇尚健康的未来。如需了解更多信息，请访问www.chanzuckerberg.com。

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SOURCE Chan Zuckerberg Initiative