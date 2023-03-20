Dante Genomics представляет Avanti Software для интерпретации генома за минуты

Dante Genomics запускает программное обеспечение Avanti Software для автоматической интерпретации генома, которая занимает минуты, а не часы

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Dante Genomics, мировой лидер в области геномики и точной медицины, запустила сегодня бета-версию Avanti, собственного программного обеспечения компании B2B для масштабной интерпретации вариантов и написания отчетов. Avanti предоставляет клиницистам, генетикам и исследователям готовый к работе веб-интерфейс программного обеспечения, который генерирует отчеты менее чем за пять минут параллельно для всего генома, всего экзома, целевых панелей и других наборов данных NGS.

Каждый профессионал в области геномики может зарегистрироваться и начать создавать отчеты за считанные минуты по адресу: https:/

/avanti.dantegenomics.com

Avanti использует VCF или FASTQ в качестве входных данных и возвращает полные отчеты по широкому спектру клинических областей всего за несколько минут, работая параллельно. Программное обеспечение Avanti не зависит от платформы, то есть независимо от того, какой секвенатор используется, Avanti предоставляет геномные отчеты и расширяет возможности врачей и исследователей в области геномики.

Ключевые особенности:

Минуты на регистрацию и создание первого отчета

Технология Plug-and-Play

Каталог из 125 отчетов

Вторичный и третичный анализ

Отчеты генерируются параллельно менее чем за 5 минут

Доступен расширенный анализ трио и населения

Поддержка ссылок GRCh37 и GRCh38 в VCF-файлах

Расширенный набор API

Интеграция не требуется. Готов к работе за 3 минуты

Прозрачное ценообразование, отсутствие лицензионных сборов

Опыт работы в области биоинформатики или компьютерных наук не требуется.

Совместимость с наборами данных Illumina, PacBio, Oxford Nanopore, Complete Genomics/MGI, Element и Ultima

«Разработанное нами программное обеспечение Avanti позволяет команде Dante иметь скорость и точность в больших масштабах. Учитывая внутренний успех, мы решили сделать его доступным для внешних пользователей. Благодаря Avanti клиники и исследователи получают программное обеспечение, необходимое для улучшения их геномной интерпретации», – сказал Андреа Рипосати, генеральный директор Dante Genomics. «Пользователям Avanti не нужно беспокоиться о дорогостоящих лицензионных платежах или процессах интеграции, а также не требуются специальные знания в области биоинформатики. Мы создали программное обеспечение «включай и работай», чтобы специалисты в области геномики и здравоохранения могли приступить к работе за считанные минуты, добившись скорости и масштабируемости, которые мы используем в Dante Genomics для комплексной интерпретации всего секвенирования генома».

Программное обеспечение Avanti использует исходные данные любого секвенсера в качестве источника для создания геномных отчетов с клинической полезностью и практичной медицинской аналитикой.

Информация о Dante Genomics

Dante Genomics – транснациональная компания, занимающаяся геномной информацией, создающая и коммерциализирующая новый класс преобразующих приложений для здоровья и долголетия, основанных на секвенировании всего генома и программном обеспечении. Компания использует свою платформу для улучшения результатов лечения пациентов, профилактики, улучшенной диагностики и персонализированной медицины. Активы компании включают в себя одну из крупнейших частных баз данных генома с согласия исследователей, собственное программное обеспечение, предназначенное для раскрытия потенциала геномных данных в масштабе, и собственные процессы, которые обеспечивают промышленный подход к геномному секвенированию.

Контактное лицо:

Лаура Д'Анджело

, вице-президент по связям с инвесторами

[email protected]

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

Логотип – https://mma.prnewswire.com/media/2035834/Dante_Genomics_Logo.jpg

SOURCE Dante Genomics