D'après VdoCipher, le piratage vidéo devient une préoccupation croissante pour l'enseignement en ligne en Europe et au Royaume-Uni

VdoCipher, fournisseur de services d'hébergement sécurisé de vidéos et de protection contre le piratage, fait état d'une demande croissante de la part des entreprises de la filière EdTech (technologies éducatives) en Europe et au Royaume-Uni, alors que les contenus de cours haut de gamme sont de plus en plus confrontés au piratage.

LONDRES, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Au fur et à mesure du développement de l'apprentissage en ligne en Europe et au Royaume-Uni, les prestataires de services éducatifs sont de plus en plus sensibilisés à la protection de leurs contenus vidéo premium contre le piratage. Alors que les universités, les organismes de formation professionnelle, les plateformes de coaching et les formateurs indépendants proposent désormais leurs cours en ligne, une infrastructure vidéo sécurisée est devenue un élément essentiel de l'écosystème de l'apprentissage numérique.

VdoCipher: Protecting Online Education from Video Piracy

Les marchés de l'apprentissage en ligne en Europe et au Royaume-Uni devraient poursuivre leur croissance, soutenue par un taux de pénétration élevé d'Internet, l'adoption des smartphones, les initiatives en matière d'apprentissage numérique et la demande de formations flexibles et à la demande. Les téléchargements non autorisés, les captures d'écran, le partage de mots de passe et la redistribution illégale constituent des préoccupations croissantes, ce qui incite les entreprises du secteur des technologies éducatives à investir dans des solutions de sécurité vidéo plus performantes.

Demande croissante en matière d'hébergement sécurisé de vidéos

VdoCipher, plateforme sécurisée d'hébergement de vidéos suscite un intérêt croissant de la part des entreprises EdTech qui cherchent à renforcer la sécurité de leurs vidéos. Sa plateforme associe les solutions DRM Widevine de Google et FairPlay d'Apple au filigrane dynamique, à l'authentification sécurisée, aux restrictions de domaine et restrictions géographiques et aux contrôles d'accès au niveau de l'appareil, afin de garantir que les vidéos pédagogiques ne soient accessibles qu'aux apprenants autorisés.

« Le succès d'un cours en ligne ne dépend pas seulement de la qualité de son contenu, mais aussi de la capacité à protéger ce contenu », a déclaré Siddhant Jain, fondateur de VdoCipher. « Alors que l'éducation numérique ne cesse de se développer en Europe et au Royaume-Uni, nous constatons que de plus en plus d'organisations considèrent la sécurité des vidéos comme une priorité stratégique plutôt que comme une simple exigence technique. »

Détection du piratage à grande échelle

Outre la gestion des droits numériques (DRM), le moteur de détection du piratage de VdoCipher aide les plateformes à repérer les comportements de visionnage suspects, à détecter les fuites potentielles et à intervenir avant que la diffusion non autorisée ne se propage sur les sites de piratage ou dans les groupes de messagerie privés.

Exemple concret

Une plateforme de formation en finance comptant plus de 45 000 apprenants s'est tournée vers VdoCipher après que ses cours de trading haut de gamme ont été piratés et diffusés en ligne. Grâce aux mesures de gestion des droits numériques (DRM), au filigrane et au suivi des utilisateurs, l'entreprise a vu son nombre d'abonnés dépasser les 9 200 et celui de ses clients professionnels dépasser les 320.

Quelques chiffres

Plus de 7 000 sites Web et applications sécurisés dans plus de 120 pays

sites Web et applications sécurisés dans pays Plus de 4 000 entreprises et plus de 15 000 enseignants bénéficiaires

entreprises et enseignants bénéficiaires Plus de 400 000 tentatives de piratage bloquées en 12 mois

VdoCipher accompagne des organismes issus des secteurs de l'éducation, des médias, de la formation professionnelle et du divertissement, et poursuit son expansion en Europe et au Royaume-Uni grâce à des partenariats avec des plateformes d'apprentissage numérique et de vidéo.

À propos de VdoCipher

VdoCipher est une plateforme sécurisée d'hébergement de vidéos et de diffusion en direct qui aide les entreprises à protéger leurs contenus vidéo haut de gamme contre le piratage. Rendez-vous sur www.vdocipher.com