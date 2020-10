DAS „AMERICAN HORROR STORY"-MÖRDERHAUS ÖFFNET ZUM ERSTEN MAL FÜR PARANORMALE HALLOWEEN-WOCHENEND-LIVESTREAM FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

Die Livestream-Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 29. Oktober in der Abenddämmerung, und endet bei Sonnenuntergang am Sonntag, dem 1. November,, The Murder House Livestream-Ereignis wird mit 15 Kameras, die im gesamten 10.000 Quadratmeter großen Haus aufgestellt sind, das ganze Wochenende lang live übertragen.