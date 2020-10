"AMERICAN HORROR STORY" MURDER HOUSE ABRE PARA O PÚBLICO PELA PRIMEIRA VEZ PARA UM FIM DE SEMANA DE HALLOWEEN PARANORMAL AO VIVO

Começando ao entardecer de quinta-feira, 29 de outubro e encerrando ao pôr do sol de domingo, 1º de novembro , o evento de transmissão ao vivo The Murder House contará com 15 câmeras instaladas em toda a casa de 929 metros quadrados transmitindo ao vivo durante todo o fim de semana.

Além da transmissão ao vivo de The Murder House, os espectadores assistirão à programação diária (detalhes abaixo). Enquanto a transmissão ao vivo está aberta a todos através do evento com ingressos, The Murder House abrirá suas portas para alguns afortunados detentores de ingressos. Seis afortunados (ou desafortunados) - dois por cada uma das três noites - fãs de The Murder House estarão no porão aterrorizante ao mesmo tempo em que são transmitidos ao vivo para o mundo (enquanto um médico monitora seus sinais vitais e condição psicológica).

Um esboço inicial dos eventos do fim de semana é o seguinte:

A primeira investigação paranormal será realizada pelo bispo exorcista James Long , que apareceu em "Ghost Adventures", "The Possessed", "Gates Of Hell", "Exorcism Live!" e "Portals To Hell"

A famosa bruxa vidente branca Patti Negri de "Ghost Adventures" dirigirá a primeira sessão da casa

Michelle Belanger , especialista em vampiros e autora aclamada que foi vista em "Paranormal State", "Portals To Hell" e "The Real Vampire Files" mergulhará no inquietante mundo do ocultismo

A historiadora prolífica e especialista em Halloween Lisa Morton nos levará a uma exploração da história e tradições de Halloween

A especialista em tarô Sasha Graham explicará o mundo do tarô e um afortunado detentor de um ingresso fará uma leitura virtual ao vivo no ar

O curador de energia Satish Dholakia dará conselhos sobre como se proteger de energias negativas e entidades malignas indesejadas

O psiquiatra Dr. Waguih Ishak falará sobre a natureza viciante do horror e a patologia do medo

O proprietário, cardiologista e professor Dr. Ernst von Schwarz aprofundará a história das técnicas de tortura medievais

Os ingressos já estão à venda em www.themurderhouse.com. Além disso, uma camiseta comemorativa do evento estará à venda no site. Uma parte da receita do evento será doada para a instituição de caridade Baby2Baby.

