Dasher Neuroscience achève le recrutement des patients dans le cadre de l'essai clinique mondial de phase II portant sur le YA-101, son principal candidat-médicament développé grâce à l'IA, destiné au traitement de l'atrophie multisystématisée (AMS)

TAIPEI, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Dasher Neuroscience Holdings Inc. (TPEx : 7829) (« Dasher Neuroscience »), une société biopharmaceutique spécialisée dans l'IA et dans la découverte et le développement de médicaments ciblant le système nerveux central (SNC), a annoncé aujourd'hui avoir mené à bien le recrutement des patients pour son essai clinique international multicentrique de phase II évaluant le YA-101, son principal candidat-médicament pour le traitement de l'atrophie multisystématisée (AMS).

Les premiers résultats cliniques de l'essai devraient être connus au premier trimestre 2027. En parallèle, Dasher Neuroscience s'emploie activement à conclure des partenariats de concession de licence à l'échelle mondiale, tout en préparant un essai clinique international multicentrique de phase III visant à accélérer la commercialisation clinique du YA-101 en tant que traitement potentiellement premier de sa catégorie pour l'AMS.

« L'achèvement du recrutement des patients dans cet essai clinique mondial de phase II marque une étape majeure dans la progression de notre principal candidat-médicament, le YA-101, vers sa commercialisation », a déclaré le Dr Jane Tseng, directrice générale de Dasher Neuroscience. « Cette étude fournira des données essentielles tant sur la sécurité que sur l'efficacité clinique du YA-101, jetant ainsi des bases solides pour les négociations de concession de licence avec des partenaires internationaux potentiels, alors que nous nous efforçons de mettre ce traitement innovant à la disposition des patients atteints de maladies rares confrontés à d'importants besoins médicaux non satisfaits ».

90 patients ont été recrutés sur des sites situés aux États-Unis, au Japon et à Taïwan

L'essai de phase II du YA-101 est une étude internationale, multicentrique, en double aveugle, contrôlée par placebo et à doses croissantes. Au total, 90 participants ont été recrutés sur différents sites cliniques aux États-Unis, au Japon et à Taïwan.

Cet essai vise à évaluer la sécurité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et l'efficacité du YA-101 chez des patients âgés de 30 ans et plus chez lesquels un diagnostic d'AMS a été posé selon les critères cliniques de la Movement Disorder Society (MDS), englobant à la fois le sous-type parkinsonien (AMS-P) et le sous-type cérébelleux (AMS-C).

Le critère d'évaluation principal de l'essai est l'incidence et la gravité des événements indésirables (EI), afin d'évaluer le profil de sécurité et de tolérance du YA-101. Les critères d'évaluation secondaires comprennent les paramètres pharmacocinétiques (PK), ainsi que l'efficacité clinique évaluée à l'aide de l'échelle Unified Multiple System Atrophy Rating Scale (UMSARS) et du test de marche sur 10 mètres.

Désignations « Fast Track » délivrée par la FDA américaine et « médicament orphelin » à l'international

Le YA-101 est une nouvelle entité chimique (NCE) et un inhibiteur de la D-aminoacide oxydase (DAOI) capable d'inhiber les cytokines inflammatoires, principalement en réduisant la neuroinflammation et en renforçant la neuroplasticité, afin d'améliorer l'évolution de la maladie. Ce traitement est en cours de développement et pourrait constituer une nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints d'AMS dans le monde entier.

Le YA-101 a obtenu la désignation « Fast Track » attribuée par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), ainsi que la désignation de « médicament orphelin » (ODD) attribuée par les autorités réglementaires des États-Unis, du Japon et de l'Union européenne.

L'AMS est une maladie neurodégénérative rare, à évolution rapide et mortelle. La maladie se déclare généralement vers l'âge de 50 ans. Jusqu'à 80 % des patients présentent un handicap grave dans les cinq ans suivant le diagnostic, et leur espérance de vie moyenne n'est que de 6 à 10 ans. La prise en charge clinique actuelle se limite au soulagement des symptômes, aucun traitement modificateur de la maladie n'étant approuvé à ce jour, ce qui représente un besoin médical non satisfait majeur à l'échelle mondiale.

La prévalence mondiale de l'AMS est d'environ 5 cas pour 100 000 personnes. On estime qu'elle touche entre 15 000 et 50 000 personnes aux États-Unis, entre 18 000 et 70 000 dans l'Union européenne, 12 000 au Japon et 2 000 à Taïwan. Une fois l'autorisation réglementaire obtenue, le YA-101 vise à combler cet important besoin thérapeutique non satisfait et à offrir un nouvel espoir aux patients du monde entier.

À propos de Dasher Neuroscience Holdings Inc.

Dasher Neuroscience-KY (TPEx : 7829) a été cotée sur le marché des valeurs émergentes de Taïwan le 3 juin 2025. Il s'agit d'une société biopharmaceutique qui se consacre à l'utilisation de l'IA pour accélérer le développement de traitements destinés au système nerveux central.

Le médicament phare de la société, le YA-101, est initialement destiné au traitement de l'AMS et fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase II. Il a obtenu la désignation « Fast Track » de la FDA américaine ainsi que le statut ODD aux États-Unis, au Japon et dans l'Union européenne. Par ailleurs, le YA-102, destiné au traitement de la maladie de Parkinson, est en cours de développement, ainsi que deux candidats en phase préclinique : le YA-201 pour la maladie d'Alzheimer et le YA-301 pour la schizophrénie. Fidèle à sa mission visant à répondre aux besoins médicaux non satisfaits, la société s'attache à proposer des options thérapeutiques innovantes, sûres et efficaces. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de la société : www.dasherneuroscience.com.