Дебют Берит Лабелль в короткометражном фильме TIME IS ETERNATE

В 15-минутном фильме вы попадете в сознание знаменитой женщины-писательницы из Лос-Анджелеса, которая издает свой новейший роман, изображающий вымышленную встречу двух легендарных женщин. Клеопатра VIII (Cleopatra VIII), царица Египта в первом веке до н. э., сталкивается лицом к лицу с английской писательницей-активистом движения за права женщин Мэри Уолстонкрафт (Mary Wollstonecraft), также являющейся матерью автора «Франкенштейна» Мэри Шелли (Mary Shelley). Будучи могущественной одой женской стойкости, хроника фильма представляет собой увлекательную дискуссию между этими двумя зачинательницами. Известные как любовницы и воины за правое дело, борец и писатель обдумывают свои различные подходы к лидерству, кульминацией которых является общая страсть, переплетающаяся вечно.

В дебютном фильме Лабелль играет четыре роли: писательницы, Клеопатры, Уоллстонкрафт и русалки, символизирующей плавание в другом измерении во времени.

Сюжет, снятый в поместье Paramour (район Силвер-Лейк в Лос-Анджелесе) с роскошным декором начала двадцатого века, делает особый акцент на моде. Голливудский модельер-дизайнер Уилфорд Ленов (который работал с Saweetie, Bebe Rexha и Iggy Azalea) выступил в качестве дизайнера костюмов, изготовляя в основном винтажные изделия. Художник-мастер Фрэнси Томалонис (Francie Tomalonis) и визажист Эйприл Гарсиа (April Garcia) соответственно создали образы Клеопатры и Уоллстонкрафт, а парикмахер-модельер Деррика Мейвезер (Derrika Mayweather) изготовила индивидуальные парики для Клеопатры и русалки.

С октября 2021 года Лабелль снялась для четырех международных изданий: Vogue, Glamour и Harper's Bazaar, а также журнала Bold. В настоящее время она получает диплом по актерскому мастерству в кино (AFA) в Нью-йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Компания Dream Team Directors сотрудничает с такими талантами, как Марк Руффало (Mark Ruffalo), Энтони Маки (Anthony Mackie), Джульетт Льюис (Juliette Lewis), Лиа Мишель (Lea Michele), Coldplay, Пэрис Хилтон (Paris Hilton) и Белла Хадид (Bella Hadid), а также с брендами Adidas, Smashbox Cosmetics, Atlantic Records и Chrome Hearts. Их короткометражный фильм 2019 года "Tombstone Pillow" завоевал широкое признание и получил 33 награды.

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Берит Лабелль доступна для интервью.

Обращайтесь к руководству Tracy Paul & Company: [email protected]

Ссылка на трейлер: https://vimeo.com/647101977/93b38e9197

Фотограф: CHRISTOPHER SCOTT

(КРИСТОФЕР СКОТТ)

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1735716/TIME_IS_ETERNAL_Poster.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1735715/TIME_IS_ETERNAL_Set_Still.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1735714/TIME_IS_ETERNAL_Berite_Labelle.jpg

SOURCE Berite Labelle