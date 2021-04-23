Дебют двух звездных моделей HAVAL на Автосалоне в Шанхае 2021: демонстрация технологий GWM

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HAVAL

Apr 23, 2021, 08:53 ET

На Автосалоне в Шанхае 2021 впервые представлены две звездные модели HAVAL, демонстрирующие преимущество GWM в области технологических исследований

ШАНХАЙ, 23 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- 19 апреля на Автосалоне в Шанхае 2021 состоялся дебютный показ моделей JOLION и 3rd Gen HAVAL H6. Эти две модели представляют собой выдающиеся продукты, созданные на базе глобализированной высокоинтеллектуальной модульной платформы L.E.M.O.N. с техническими комплектациями, укрепляющими ведущие позиции бренда HAVAL на первичном рынке. Эти две модели постепенно выходят на зарубежные рынки.

HAVAL JOLION and 3rd Gen HAVAL H6 appearance and interior design

Сверхсовременная модель HAVAL JOLION категории SUV уже появилась в Южной Африке, Ираке, Саудовской Аравии и Австралии, завоевав популярность в этих странах. Она не только поддерживает такие новейшие технологии, как беспроводная зарядка мобильных телефонов, полнофункциональная автоматическая парковка, электронное переключение ручек и автоматическое вождение на уровне L2 +, но и отличается высокими эксплуатационными характеристиками и низким энергопотреблением. Она оснащается двигателем 1.5T (4g15k) с турбонаддувом, развивающим мощность до 110 кВт и крутящий момент до 22 Н·м, и обладает мощностью гибридного электромобиля 1.5T, что позволяет повысить топливную экономичность, а также сделать транспортное средство более чистым и экологичным. Стандартный / спортивный / экономичный / снежный режимы вождения предназначены для удовлетворения потребностей водителя при различных дорожных условиях.

Модель 3rd Gen HAVAL H6 будет выпущена на мировой рынок в ближайшем будущем и станет новинкой, сочетающей в себе восточную эстетику с научно-техническим будущим. Эта модель оснащается системой автоматического вождения уровня L2 +, включая адаптивный круиз-контроль (ACC), вспомогательные интеллектуальные функции обеспечения крейсерских режимов и полнофункциональную автоматическую парковку. Это единственная в своем классе модель с автономной системой экстренного торможения (AEB) с распознаванием объектов и новейшей электронной системой контроля устойчивости поколения 9.3, гарантирующей устойчивость корпуса и абсолютную безопасность для водителей и пассажиров. Кроме того, это первый в мире бренд нелюксовой категории, оснащаемый функцией обратного сопровождения, что обеспечивает пользователям приятное и комфортное вождение.

Эти две модели созданы на базе платформы L.E.M.O.N. и выпускаются после полномасштабной верификации, от готовых автомобилей до запчастей, что обеспечивает соответствие их эксплуатационных характеристик высшему международному уровню.

Эта платформа отличается высокой производительностью, высокой степенью безопасности, высокой универсальностью и легковесностью. Она была создана компанией GWM по принципу «значительных инвестиций в НИОКР». В соответствии с этим принципом компания GWM подготовила план исследований и разработок с центром в Китае, охватывающий «семь стран и десять регионов» в Европе, Азии и Северной Америке. Такая структура отличается глобальными элементами и базовой конкурентоспособностью в научно-техническом плане.

Компания GWM проложила путь к информатизации, интеллектуализации и обеспечению полной взаимосвязи. В дополнение к этой высокоинтеллектуальной модульной платформе компания разработала специализированную платформу TANK для внедорожников и систему COFIS Intelligence для обеспечения полной интеллектуализации транспортных средств. Благодаря своим огромным усилиям она создала «технологический барьер», ускоряющий реализацию стратегий глобализации GWM и дающий ее пользователям по всему миру возможность по достоинству оценить невиданный потенциал научно-технического новаторства и жить более комфортной и приятной жизнью.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1494345/image1.jpg

SOURCE HAVAL

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