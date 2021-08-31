Deep Isolation начинает исследование утилизации отходов в глубоких скважинах в Словении

ЛОНДОН, 31 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Deep Isolation, являющаяся одним из ведущих новаторов в области хранения и утилизации отработанного ядерного топлива и высокоактивных ядерных отходов, объявила о заключении нового контракта на подготовку технико-экономического обоснования проекта утилизации с использованием буровых скважин для словенской организации ARAO, занимающейся обработкой и удалением радиоактивных отходов.

В ходе исследования будет изучен вопрос о том, может ли глубокое скважинное хранилище утилизировать отработанное топливо из словенского исследовательского реактора TRIGA II, эксплуатируемого в Институте Йожефа Стефана в Любляне. Этот реактор образца 60-х годов, являющийся одним из 66 себе подобных во всем мире, производит радиоактивные изотопы для медицинских исследований и учебных целей. Его закрытие запланировано на 2043 год.

«Мы очень заинтересованы в возможности использования глубоких скважин для обеспечения безопасной утилизации словенского отработанного ядерного топлива с более низкими затратами по сравнению с шахтным хранилищем, — сообщил руководитель отдела планирования и развития ARAO Леон Кегель (Leon Kegel). —Мы уже изучаем эту возможность на атомной электростанции Кршко в рамках отдельного проекта с компанией Deep Isolation и другими участниками ERDO. Проект TRIGA II предоставляет ARAO возможность оценить потенциал для захоронения топлива из словенского исследовательского реактора».

Разработанная компанией Deep Isolation технология утилизации с использованием глубоких скважин (DBD) сочетает в себе традиционные методики направленного бурения с запатентованными технологиями и процессами, которые могут быть внедрены во многих геологических структурах. В исследовании будут проанализированы данные об отработанном топливе реактора, представлена смета затрат на бурение скважин в граните и сланце, а также предполагаемый график.

Ранее компания Deep Isolation выполнила другие технико-экономические обоснования для современных ядерных проектов, в том числе для EPRI (США) и Fermi Energia (Эстония). «Топливо из исследовательских реакторов представляет собой интересный рынок для Deep Isolation, а утилизация отходов по-прежнему остается неразрешенной проблемой, — заявил управляющий директор компании Deep Isolation EMEA Ltd. Крис Паркер (Chris Parker). — Исследовательские реакторы имеются в большем количестве стран, нежели полномасштабные электростанции. Словения является одним из первых покупателей на этом рынке, и мы ожидаем, что проводимая работа покажет, что DBD является экономичным решением».

В последние годы компания Deep Isolation зарекомендовала себя в качестве поставщика надежных и новаторских решений, которые все чаще рассматриваются в качестве альтернативы традиционным шахтным хранилищам (или дополнения к ним). В настоящее время компания ведет переговоры с многочисленными странами на трех континентах о внедрении своего варианта DBD.

Информация о компании Deep Isolation

Компания Deep Isolation из города Беркли (шт. Калифорния) является одним из ведущих новаторов в области хранения и утилизации ядерных отходов. Компания Deep Isolation, основанная в стремлении к рациональному природопользованию, научной изобретательности и предпринимательству, разработала запатентованную технологию с использованием направленного бурения и взаимодействия с местным населением для безопасной изоляции ядерных отходов глубоко под землей.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Kari Hulac (Кари Хулак), [email protected]

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https://www.deepisolation.com/



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