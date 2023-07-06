Delgaz Grid использует защищенные планшеты Getac для обеспечения клиентов энергией

Полностью защищенные планшеты Getac помогают компании Delgaz обеспечивать электричеством и природным газом более 3 миллионов клиентов круглый год.

Краткие новости:

Цифровизация коммунальных услуг с помощью интеллектуальных счетчиков стала поворотным моментом для компании Delgaz Grid, входящей в состав группы E.ON в Румынии, в результате чего в стране было установлено огромное количество интеллектуальных счетчиков, а в ближайшем будущем их станет еще больше.

Защищенные планшеты Getac помогают техническим специалистам Delgaz Grid решать первопричину проблем, стоящих перед электрической/газовой сетью, и быстрее устранять перебои в работе.

ТАЙБЭЙ, 6 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Международное энергетическое агентство (МЭА) в исследовании 2022 года сообщило, что в 2021 году в интеллектуальные счетчики было инвестировано около 21,4 млрд долларов США[1]. Понятно, почему инвестиции достигают таких цифр, ведь интеллектуальные счетчики являются последним шагом в цифровизации электрических сетей, и, отслеживая такую информацию, как потребление энергии, регулирование напряжения, токи нагрузки и т. д., интеллектуальные счетчики позволяют быстрее получать уведомления об отключении электроэнергии и упрощают ремонт.

Getac F110 fully rugged tablets help Delgaz keep over 3 million customers powered with electricity and natural gas year-round

Интеллектуальные счетчики не утратили своей значимости в компании Delgaz Grid, входящей в группуE. ON Romania, которая уже установила более 300 000[2] интеллектуальных счетчиков и планирует установить еще 397 000 к концу 2028 года. Это означает, что более 45%потребителей электроэнергии компании E. ON Romania будут обслуживаться интеллектуальными счетчиками, а в будущем их станет еще больше[3].

Эти инвестиции обусловлены одним из главных приоритетов цифровизации решений, особенно для Delgaz Grid: «Стремясь к распределению энергии и повышению уровня удовлетворенности наших клиентов, Delgaz является первопроходцем в использовании цифровизации каждого звена цепи», — говорит г-н Флорин Мариука (Florin Mariuca), ИТ-менеджер в Delgaz Grid.

Решение на основе интеллектуальных счетчиков способствует достижению целей Delgaz Grid путем отслеживания потребления электроэнергии и газа и сбора соответствующих данных по управлению энергопотреблением. Затем эта информация передается операторам дистанционно через защищенные мобильные устройства компании Getac: «Благодаря планшету Getac F110 мы делаем еще один шаг вперед в этом процессе, предоставляя нашим операторам на местах информацию в режиме реального времени», — заявил г-н Мариука. Эти устройства позволяют операторам сканировать штрих-коды или QR-коды, размещенные с наружной стороны устройств. В результате сканирования сотрудники на местах получают информацию, которая помогает им быстро определить, какие ремонтные работы необходимо выполнить для бесперебойной подачи электричества и газа. По словам г-на Маурики, эта информация в режиме реального времени «приводит к быстрому реагированию и ремонту, и, следовательно, к повышению удовлетворенности клиентов».

Компания Delgaz Grid предъявляет большой спрос на планшеты Getac F110, являющиеся важнейшим каналом передачи подобной информации в режиме реального времени на местах. Работы, выполняемые на местах, означают, что операторы и их устройства имеют дело с различными условиями: от зим с температурой ниже нуля и обильным снегом до сезонов дождей и жаркого лета. Характер работы также часто означает, что в повседневной деятельности неизбежны падения, удары и грубое обращение.

Помимо прочной конструкции F110 компания Delgaz Grid отметила снижение частоты замены, что свидетельствует о высокой выносливости и надежности продукции Getac. После многолетнего использования устройств компания Delgaz осталась довольной соотношением цены и качества продукции Getac. В случае возникновения каких-либо проблем компания Delgaz также была удовлетворена быстрым обслуживанием Getac, что позволяет ей двигаться вперед с минимальными задержками или неудобствами.

Компания Getac предлагает надежное и мощное индивидуальное решение, которое с легкостью отвечает требованиям Delgaz Grid. По мере развития новых цифровых инноваций компания Getac продолжит создавать современные решения для таких компаний, как Delgaz, с тем чтобы обеспечить бесперебойную работу и решать возникающие проблемы.

О компании Getac

Getac Technology Corporation является одним из мировых лидеров в области защищенных мобильных технологий и интеллектуальных видеорешений, включая ноутбуки, планшеты, программное обеспечение, нательные камеры, автомобильные видеосистемы, управление электронными доказательствами и корпоративные решения для видеоаналитики. Решения и услуги компании Getac разработаны для того, чтобы предоставить сотрудникам первой линии, работающим в сложных условиях, уникальный опыт. Сегодня компания Getac обслуживает клиентов более чем в 100 странах в таких областях, как оборона, общественная безопасность, скорая помощь, пожарная и спасательная служба, коммунальное хозяйство, автомобилестроение, природные ресурсы, производство, транспорт и логистика. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу http://www.getac.com. Примите участие в отраслевом блоге Getac или следите за новостями компании на LinkedIn и YouTube.

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Информация о компании Delgaz Grid

Delgaz Grid — компания, входящая в группу E.ON Romania, первый интегрированный дистрибьютор электроэнергии и природного газа в Румынии. Delgaz управляет сетью природного газа протяженностью более 24 000 км и, соответственно, электрической сетью протяженностью более 83 000 км. В общей сложности компания обслуживает около 3 миллионов клиентов и стремится предоставлять быстрое обслуживание и высокое качество услуг.

[1] ИСТОЧНИК: Интеллектуальные сети — анализ — IEA

[2] ИСТОЧНИК: E.ON: 700 000 интеллектуальных счетчиков установлено в Румынии, 2,5 млн будет установлено в Германии к 2030 году (smart-energy.com)

[3] ИСТОЧНИК: E.ON установит 400 000 интеллектуальных счетчиков в Румынии (balkangreenenergynews.com)

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