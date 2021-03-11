DELVE назначает Агату Кравьец-Рокиту главной управляющей своего подразделения в ЦВЕ

БОУЛДЕР (шт. Колорадо), 11 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня консалтинговая компания DELVE, специализирующаяся на аналитической деятельности в рекламной сфере, объявила о приеме на работу бывшего консультанта McKinsey и руководителя RTB House Агаты Кравьец-Рокиты (Agata Krawiec-Rokita) в качестве главного управляющего своим центрально- и восточноевропейским (ЦВЕ) подразделением. В настоящее время компания DELVE имеет 5 представительств в 4 странах. Г-жа Кравьец-Рокита будет курировать вопросы реализации стратегии выхода на рынок ЦВЕ, взаимоотношений с партнерами, работы с ключевыми клиентами и другие важнейшие финансовые и операционные сферы деятельности компании. Она берет на себя эту новую функцию с целью руководства процессом удовлетворения потребностей активно развивающегося региона ЦВЕ.

«Центральная и Восточная Европа является одним из важнейших элементов нашей глобальной стратегии и имеет жизненно важное значение для развития нашего бизнеса в целом, включая запуск процедуры собственной обработки данных в сферах рекламы, интеграции рекламно-технологических систем и цифрового консалтинга, — заявил основатель и глава компании DELVE Грег Собич (Greg Sobiech). — Я рад появлению Агаты в нашей команде с целью руководства деятельностью в ЦВЕ. На протяжении всей своей карьеры она демонстрировала исключительные возможности в плане реализации стратегий, продаж, маркетинга и оптимизации операционной деятельности. Агата обладает уникальным пониманием потребностей, которые возникают у ведущих корпоративных брендов Центральной и Восточной Европы в сферах обработки и анализа данных, маркетинга и рекламы».

Комментируя свою новую роль, г-жа Кравьец-Рокита заявила следующее: «Энтузиазм и целеустремленность, привнесенные командой DELVE в эту отрасль, вызывают вдохновение. Я очень рада возможности влиться в команду, являющуюся первопроходцем в области маркетинга, основанного на анализе данных. Я с нетерпением ожидаю нашего роста в Центральной Европе, поскольку число мировых брендов, которые понимают преимущества работы с нашей транснациональной компанией, предоставляющей услуги цифрового консалтинга мирового класса, неуклонно возрастает».

Работая в компании McKinsey, г-жа Кравьец-Рокита занималась осуществлением стратегических проектов для высшего руководства компаний из многочисленных секторов, включая высокие технологии, телекоммуникации, финансы и фармацевтику. В компании RTB House круг ее обязанностей включал открытие местного представительства во Франции, формирование команды и руководство ею, а также последовательное наращивание рыночной доли RTB. Исполнять свои обязанности она будет из Варшавы (Польша).

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ DELVE

Компания DELIVE обеспечивает непрерывный успех своих клиентов за счет интегрированных методов оценки, анализа и атрибуции, продуманной оптимизации взаимодействия со средствами информации и использования творческих ресурсов, а также интеллектуальной активации накопленных данных. Подход компании DELVE, основанный на анализе данных, обеспечивает получение стратегически важной информации для осуществления эффективного и действенного маркетинга. DELVE — один из ведущих партнеров Google, Amazon и Facebook, использующий собственные данные для содействия предприятиям в принятии маркетинговых решений, направленных на достижение максимальной окупаемости расходов на рекламу и совокупной стоимости для бизнеса. Более подробная информация представлена на сайте организации по адресу: www.delvedeeper.com

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