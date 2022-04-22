День Земли 2022: Dreame Technology инвестирует в экологически чистые технологии уборки

Среди них беспроводной вертикальный пылесос Dreame T30 , способный сам выбирать правильный уровень всасывания для экономии энергии. Это достигается за счет обнаружения пыли и соответствующего выбора уровня всасывания в автоматическом режиме, что обеспечивает более эффективную очистку и более длительное время работы. Кроме того, модель T30 оснащена литий-ионным полимерным аккумулятором, который эффективно вырабатывает энергию и значительно рассеивает тепло, обеспечивая постоянную мощность двигателя. Съемный аккумулятор также продлевает срок службы пылесоса и снижает количество опасных отходов. Одной зарядки достаточно для 90 минут уборки в экономичном режиме, 35 минут в стандартном режиме и 7,5 минут в турбо-режиме.

Еще одним популярным продуктом является Dreame Bot W10, оснащенный системой автоматической очистки и сушки швабры. Сначала швабра поливается водой и быстро вращается для удаления грязи. Сопло всасывает грязную воду в резервуар для грязной воды с отсоединяемым лотком для облегчения утилизации. После этого швабра сушится горячим воздухом, что гарантирует ее свежесть, чистоту и отсутствие плесени и неприятных запахов. Данный процесс сопровождается низким уровнем шума, чтобы не мешать окружающим.

Еще одной особенностью модели W10 является повышенная эффективность очистки. Конструкция 2-в-1 швабры и пылесоса обеспечивает более тщательную сухую и влажную уборку благодаря широкой вращающейся щетке, охватывающей большую площадь поверхности при каждом движении. Эта модель может очистить площадь до 300 кв. м без подзарядки. Кроме того, высокая мощность всасывания обеспечивает более эффективную очистку, а прилегающая к полу конструкция позволяет легко оттирать стойкие пятна.

Инновации — ключ к созданию новых эффективных и экологичных функций. Интенсивные исследования и разработки позволили компании Dreame сделать целый ряд изобретений и зарегистрировать 248 патентов в таких областях, как высокоскоростные электродвигатели, монокулярное машинное зрение, одновременная локализация и построение карты (SLAM), многоконусное циклонное разделение. Сегодня компания является одним из мировых лидеров по патентам во многих из этих областей.

«Новаторство будет для нас ключевым словом в течение следующих пяти лет», — заявил основатель и генеральный директор компании Dreame Technology Хао Юй (Hao Yu). — Мы направим еще больше усилий и времени на изучение мнения и предпочтений потребителей, это поможет нам в разработке инновационной продукции, удовлетворяющей их потребностям. В рамках нашего общего обязательства мы стремимся поставлять наиболее эффективные продукты потребителям по всему миру, чтобы каждый мог наслаждаться более легкой и удобной уборкой».

В перспективе компания Dreame продолжит уделять повышенное внимание дальнейшим исследованиям и разработкам, производству, упаковке и послепродажному обслуживанию, предоставляя пользователям комплексные и экологичные решения. Благодаря своим выдающимся исследованиям и разработкам компания уже совершила новые прорывы в области интеллектуальных технологий уборки помещений; инновации компании Dreame предложат еще более невероятные функции в будущем.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology была основана в 2017 году и занимается производством инновационных потребительских товаров со специализацией на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите сайт Dreame.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1798501/Earth_Day.jpg

SOURCE Dreame Technology