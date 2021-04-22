День Земли: новый образ от WATG для одного из самых известных туристических направлений

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WATG

Apr 22, 2021, 11:27 ET

ИРВАЙН (Калифорния), 22 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Архитектурная фирма WATG, занимающая ведущие позиции в мире в области дизайна городской среды и гостиничных объектов, представила новый проект Green Block Honolulu — третий в этой серии концептуальных решений, наряду с проектами развития городской среды Лондона и Нью-Йорка. Это инновационное решение, разработанное в ответ на призыв мирового сообщества «восстановить нашу землю», демонстрирует, как средствами планирования и ландшафтной архитектуры можно превратить один из наиболее узнаваемых и любимых городских проспектов в покрытое пышной растительностью экологичное пространство для туристов и местных жителей.

Alongside London and New York City, Green Block Honolulu is the third vision for WATG, the leading global destination and hospitality firm.
Alongside London and New York City, Green Block Honolulu is the third vision for WATG, the leading global destination and hospitality firm.

Благодаря умелому ландшафтному дизайну и использованию универсальных модульных конструкций, концепция Green Block позволяет преобразовывать городские пейзажи с преобладанием стекла и бетона в цветущие оазисы. Такая городская среда, создаваемая исключительно из пригодных для повторного использования строительных материалов, практически не нуждается в техническом обслуживании из-за наличия автономного ирригационного резервуара и корневых барьеров. Ее компоненты, в равной степени адаптируемые для различных планировочных решений, могут разрабатываться с учетом любой местности или расстояния и носить временный или постоянный характер.

Калакауа-авеню — одна из самых богатых, но экологически уязвимых улиц в Америке — начиная с 1800-х годов служит главными воротами и визитной карточкой района Вайкики, исторического и культурного центра Гонолулу. Эта улица, из окон которой открываются потрясающие виды на знаменитый во всем мире пляж Вайкики, представляет собой уникальное сочетание архитектурных стилей, включая отель Sheraton Waikiki и спроектированный архитекторами WATG отель Royal Hawaiian, а также гостиничные комплексы Hyatt Regency Waikiki Beach and Spa и Alohilani Resort Waikiki Beach.

«Сегодня ведется много важных дискуссий о том, каким может быть будущее, и о взаимосвязи между здоровьем, благосостоянием и окружающей средой, — сказал президент и генеральный директор компании WATG Дэвид Д. Мур (David D. Moore), — Реализация проекта из серии Green Block на Гавайских островах, где компания WATG сделала свои первые шаги в области гостиничного дизайна, это дань уважения нашим истокам, нашей неизменной приверженности принципам устойчивого развития и нашим гавайским корням. Концепция Green Block позволяет заглянуть в будущее дизайна городской среды популярных туристических направлений и начать разговор о переосмыслении нами своего образа жизни».

Концепция Green Block, предоставляющая возможности для решения таких насущных проблем, как фильтрация воздуха, снижение уровня автомобильного шума и загрязнения, увеличивает количество «зеленых коридоров» для взаимодействия людей с природой. Она побуждает людей пересесть на велосипед и больше ходить пешком, заменяя асфальтированные тротуары на бегущие среди роскошной зелени тропинки. Кроме того, она повышает внешнюю привлекательность местных ресторанов и розничных магазинов, открывая перед ними новые коммерческие возможности, связанные с возросшим пешеходным потоком и отдыхом на свежем воздухе.

Целью проекта Green Block является проведение широкого диалога по переходу к устойчивому образу жизни и практических шагов по постепенному достижению этой цели в условиях городской среды. Его реализация укрепляет основополагающие принципы компании WATG, к которым относятся: проектирование благоприятных для людей жизнеспособных туристических направлений и пространств; использование экологически чистых материалов и технологий; защита и сохранение окружающей среды и местных сообществ; а также разработка уникальных проектных решений.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1493584/Compressed_MP4.mp4

SOURCE WATG

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