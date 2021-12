DER ERSTE „KRYPTO-CLIP" DER WELT, DER ZU 100% MIT BITCOIN FINANZIERT WIRD, WURDE IN SPANIEN VON COINMOTION UND HUECCO VERÖFFENTLICHT

MADRID, 20. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Der Aufstieg der Kryptowirtschaft war in diesem Jahr einer der wichtigsten Treiber für Veränderungen im Finanzökosystem. Um Kryptowährungen zu popularisieren und zu demokratisieren, hat die in Europa regulierte Kryptowährungsplattform Coinmotion beschlossen, den ersten zu 100 % mit Bitcoin finanzierten Krypto-Clip der Welt mit dem Namen „Bajo tu piel" zu veröffentlichen, dessen Idee von einem visionären Künstler wie dem Spanier Huecco stammt.

Das ultimative Ziel von Coinmotion ist es, Investitionen in Kryptowährungen einfach zu machen. Daher setzt sie sich dafür ein, den Zugang zu diesen Finanzprodukten zu demokratisieren und verantwortungsvolle, transparente und sichere Möglichkeiten für Investitionen in diesen Markt anzubieten. Es ist dringend notwendig, dass Kryptowährungsgeschäfte auf einfache Weise die Gesellschaft erreichen, denn Spanien ist das fünfte Land der Welt, in dem Investoren im Jahr 2020 die höchsten Gewinne mit Bitcoin erzielten, noch vor den Vereinigten Staaten, China, Japan und dem Vereinigten Königreich.

Huecco geht noch einen Schritt weiter und ist der erste spanische Künstler, der seine Tickets für die Tournee seines neuen Albums "XV Anniversary" (das 2022 in den Handel kommt) in Bitcoin oder Ethereum zum Verkauf anbietet, die bald auf seiner Webseite huecco.com erhältlich sein werden.

Sowohl Huecco als auch Coinmotion arbeiten gemeinsam an der Innovation kreativer Prozesse. „Disruptoren und Innovatoren in der Musik- und Finanzwelt", so lautet der Titel dieser Initiative, die Synergien schafft, die beide Parteien hervorheben.

Heidi Hurskainen, CEO und Vorstandsmitglied von Coinmotion Oy, betont: „Wir sind seit 2012 im Kryptowährungssektor tätig und glauben fest daran, dass Kryptowährungen eine sehr wichtige Rolle im Finanzwesen der Zukunft spielen werden. Aus diesem Grund sind wir gerne innovativ mit „Premium on-demand"-Dienstleistungen und waren die ersten, die in Spanien einen privaten Kryptobank-Service eingeführt haben. Als Huecco uns bat, an einem solch bahnbrechenden Projekt mitzuarbeiten, das nicht nur der erste vollständig mit Bitcoin finanzierte Videoclip der Welt ist, sondern uns auch die Möglichkeit gibt, zur Sensibilisierung und Förderung der Entwicklung des Sektors in Spanien beizutragen, haben wir nicht gezögert, uns daran zu beteiligen."

Was die Veröffentlichung des Krypto-Clips betrifft, so stellte Huecco fest, dass es keinen Videoclip gab, der zu 100 % mit Kryptowährungen finanziert wurde, und schlug Coinmotion die Idee vor, die sie von der ersten Minute an zu ihrer Sache machte. „Wir wurden von Kunden zu Mitarbeitern in diesem historischen und beruhigenden Joint Venture zwischen einem Krypto-Broker und Musik", sagt der Künstler.

Iván Sevillano Pérez (Madrid, 1974), bekannt als Huecco, ist ein spanischer Sänger, der seine Karriere 1994 in der Indie-Rock-Gruppe „Sugarless" begann, mit der er drei Alben aufnahm und 40.000 CDs verkaufte. Im Jahr 2006 wurde Huecco mit seiner ersten Solosingle Pa mi guerrera" bekannt, die mit über 40.000 verkauften Exemplaren in Spanien und mehr als 300.000 verkauften Handys eine Goldene Schallplatte wurde.

Seine Single "Reina de los Angelotes" erreichte Platz 5 der Mainstream-Radioliste in Deutschland und war der erste Künstler in Spanien und Lateinamerika, der es in die Top 10 des kommerziellen Radios in spanischer Sprache schaffte. Einer seiner bekanntesten Songs, „Se acabaron las lágrimas", wurde mit 44.000 verkauften Handys zu einer digitalen Platinplatte und positionierte sich als Hymne gegen geschlechtliche Gewalt.

Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums seines Vorzeige-Songs „Mirando al Cielo", einer Platin-Schallplatte mit mehr als 23 Millionen Hörern auf Spotify, brachte Huecco 2018 eine neue, mit Rozalén gesungene Version auf den Markt, die bereits eine Gold-Schallplatte ist und mehr als 22 Millionen Hörer auf Spotify und 11 Millionen Aufrufe auf YouTube hat. Die beiden Versionen des Songs haben zusammen mehr als 45 Millionen Hörer auf Spotify. Und Huecco zählt unter all seinen Songs auf Spotify 100 Millionen Hörer.

Coinmotion ist das erste Unternehmen in Europa, das offiziell als Anbieter von Kryptowährungsdienstleistungen reguliert wird und die Lizenz als Zahlungsinstitut erhält. Beide Genehmigungen wurden von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde FIN-FSA erteilt.

Das finnische Unternehmen wurde 2012 gegründet und verfügt über 9 Jahre Erfahrung in der Anlage und sicheren Aufbewahrung von Kryptowährungen. Wir bieten unsere Dienste derzeit in allen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) an.

Die Coinmotion Oy Gruppe hat mehr als 100.000 Kunden und ein Team, das sich auf Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, Informationssicherheit, Geschäftsentwicklung, Investitionsdienstleistungen und Compliance spezialisiert hat und auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Finanzsektor zurückblicken kann https://coinmotion.com/es/

