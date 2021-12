LE PREMIER « CRYPTO CLIP » AU MONDE FINANCÉ À 100 % PAR DES BITCOINS A ÉTÉ LANCÉ EN ESPAGNE PAR COINMOTION ET HUECCO

MADRID, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Cette année, l'essor de la cryptoéconomie a été l'un des principaux moteurs du changement dans l'écosystème financier. Afin de populariser et démocratiser les crypto-monnaies, la plateforme de crypto-monnaies Coinmotion régulée en Europe a décidé de sortir le premier clip crypto au monde financé à 100 % en bitcoin, avec le nom « Bajo tu piel », (Sous ta peau) dont l'idée est venue d'un artiste visionnaire comme l'est l'espagnol Huecco.

Le but ultime de Coinmotion est de rendre l'investissement crypto-monnaie facile. C'est pourquoi elle s'est engagée à démocratiser l'accès à ces produits financiers, en offrant des moyens responsables, transparents et sûrs d'investir sur ce marché. Faire en sorte que les opérations en crypto-monnaies atteignent la société, de manière facile, est une nécessité urgente si l'on considère que l'Espagne est le cinquième pays au monde où les investisseurs ont obtenu les plus grands bénéfices du bitcoin en 2020, devant seulement les États-Unis, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni.

Huecco va même plus loin et devient le premier artiste espagnol à mettre en vente ses billets en Bitcoin ou Ethereum pour la tournée de son nouvel album « XV Anniversary » (en vente en 2022), qui sera bientôt disponible sur son site web huecco.com

Huecco et Coinmotion travaillent ensemble pour l'innovation dans les processus créatifs. « Perturbateurs et innovateurs en musique et en finance », c'est ainsi que cette initiative a vu le jour en ajoutant des synergies, soulignent les deux parties.

Heidi Hurskainen, PDG et membre du conseil d'administration de Coinmotion Oy, souligne que « nous avons été dans le secteur des cryptomonnaies depuis 2012 et nous croyons profondément que les cryptomonnaies vont jouer un rôle très important dans les finances de l'avenir. Pour cette raison, nous aimons innover avec des services « premium à la demande », étant les premiers à lancer le service de Cryptobanking Privé en Espagne. Lorsque Huecco nous a demandé de collaborer à un projet aussi pionnier qui, en plus d'être le premier clip vidéo au monde entièrement financé en bitcoin, nous permet de contribuer à la sensibilisation et à la promotion du développement du secteur en Espagne, nous n'avons pas hésité à y participer. »

En ce qui concerne la sortie du clip cryptographique, Huecco a évalué qu'il n'y avait pas de clip vidéo financé à 100 % par des crypto-monnaies et a proposé l'idée à Coinmotion, qui l'a fait sienne dès la première minute. « Nous sommes passés de client à collaborateur dans cette coentreprise historique et réconfortante d'un courtier en crypto et de la musique, » dit l'artiste.

À PROPOS DE HUECCO (plus de 100 millions d'auditeurs sur Spotify)

Iván Sevillano Pérez (Madrid, 1974), connu sous le nom de Huecco, est un chanteur espagnol qui a commencé sa carrière professionnelle en 1994 dans le groupe de rock indépendant « Sugarless », avec lequel il a enregistré trois albums, vendant 40 000 CD. En 2006, Huecco est devenu célèbre avec son premier single solo, « Pa mi guerrera », qui est devenu un disque d'or avec plus de 40 000 exemplaires vendus en Espagne et plus de 300 000 sonneries mobiles vendus.

Son single « Reina de los Angelotes » était 5ème sur la liste des radios grand public en Allemagne, devenant le premier artiste en Espagne et en Amérique latine à figurer dans le Top 10 des radios commerciales en espagnol. L'une de ses chansons les plus connues, « Se acabaron las lágrimas », était un disque platine numérique avec 44 000 sonneries de téléphone portable vendus, se positionnant comme un hymne contre la violence de genre.

Pour célébrer le 10ème anniversaire de sa chanson phare, « Mirando al Cielo », un disque platine avec plus de 23 millions d'auditeurs sur Spotify, Huecco a lancé en 2018 une nouvelle version chantée avec Rozalén, qui est déjà un disque d'or et qui a plus de 22 millions d'écoutes sur Spotify et 11 millions de vues sur YouTube. Entre les deux versions de la chanson, elles cumulent plus de 45 millions d'auditeurs sur Spotify. Et Huecco ajoute parmi toutes ses chansons sur Spotify 100 millions d'auditeurs.

À PROPOS DE COINMOTION

Coinmotion est la première entreprise en Europe à être officiellement réglementée en tant que fournisseur de services de crypto-monnaie et à obtenir la licence en tant qu'institution de paiement. Les deux autorisations ont été obtenues par l'intermédiaire de FIN-FSA, l'Autorité finlandaise de contrôle financier.

La société finlandaise a été fondée en 2012 et nous avons 9 ans d'expérience dans l'investissement et le stockage sécurisé des cryptomonnaies. Nous offrons actuellement nos services dans tous les pays de l'Espace économique européen (EEE).

Le groupe Coinmotion Oy compte plus de 100 000 clients et une équipe spécialisée dans les cryptomonnaies, la technologie blockchain, la sécurité de l'information, le développement des affaires, les services d'investissement, la conformité et une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier. https://coinmotion.com/es/

