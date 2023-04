Der Innovations- und Unternehmerwettbewerb „Internet+" inspiriert Millionen von College-Studenten zum Streben nach einer besseren Zukunft

CHONGQING, China, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Seit seiner Einführung im Jahr 2015 hat der Innovations- und Unternehmerwettbewerb „Internet+" von China International College Students (der „Wettbewerb") 39,83 Millionen Universitätsstudenten dazu inspiriert, mit hochwertigen Projekten in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Big Data und Cloud Computing eine bessere Zukunft zu gestalten, so der Veranstalter des Wettbewerbs, die Chongqing University.

Die Meisterschaft des 8 . Wettbewerbs wird am 9. April in Chongqing City im Südwesten Chinas beginnen. Der diesjährige Wettbewerb, der unter dem Motto „Dare to Differ, Dare to Win" steht, deckt die Bereiche Internet, Fertigung, IT-Dienstleistungen und moderne Landwirtschaft ab.

Der chinesische Präsident Xi Jinping wies auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas darauf hin, dass es notwendig ist, die Strategie zur Stärkung Chinas durch Wissenschaft, Bildung und Talente sowie die Strategie der innovationsgetriebenen Entwicklung konsequent umzusetzen, neue Wege in neuen Entwicklungsbereichen zu erschließen und kontinuierlich neue Impulse und Vorteile in der Entwicklung zu fördern.

An dem neuen historischen Ausgangspunkt ist es von entscheidender Bedeutung, die Integration von Bildungsentwicklung, Wissenschaft, technologischer Innovation und Talentschulung einzuhalten, um einen vorteilhaften Zyklus zu bilden, und die Integration der ursprünglichen Innovation, um effektive Ergebnisse zu erzielen.

Der Geist von „Dare to Think, Dare to Create" macht Luft- und Raumfahrt-Spitzentechnologie zur Realität

Das unbemannte Kreuzrotor-Heckrotorprojekt der 5. Wettbewerbsmeisterschaft hat sich bewährt und Früchte getragen. Im Kampf gegen Gebirgsbrände nahm das von ihr entwickelte unbemannte Luftfahrzeug im vergangenen Jahr an einem Brandbekämpfungseinsatz in Chongqing teil.

Li Jingyang, der Projektleiter, der seinen Abschluss an der School of Aeronautics and Astronautics der Tsinghua University gemacht hat, ist ein typischer Unternehmer, der mit dem Wettbewerb groß geworden ist. Das Projekt erforscht aktiv Spitzentechnologien im Bereich der Luft- und Raumfahrt.

Im August 2022 ergriff das Projekt die Initiative im Kampf gegen die Waldbrände in Chongqing und beteiligte sich an der Rettung, was den Geist von „dare to think and create" und „dare to take responsibility" der heutigen Jugend widerspiegelt.

Seit der Gründung des Unternehmens im Oktober 2015 hat das Team die Hubschraubertechnologie mit Verbundwerkstoffantrieb entwickelt und ist inzwischen zu einem nationalen Hightech-Unternehmen mit mehr als 50 Erfindungspatenten und 6 Finanzierungsrunden in Höhe von 350 Millionen Yuan (etwa 50 Millionen US-Dollar) herangewachsen. Ein unbemannter Hubschrauber mit gekreuztem Doppelrotor-Verbundschub und Heckrotor wurde gebaut und hat zur Schaffung von fast 1.000 Arbeitsplätzen beigetragen.

Das Projekt hat nun die Fertigstellung und Industrialisierung von Modellen mit einem Startgewicht von 60 kg, 120 kg und 550 kg abgeschlossen und hat zum ersten Mal in China die Serieninstallation von unbemannten Hubschraubern in den Feuerwehreinheiten realisiert, die in großem Umfang bei der Waldbrandbekämpfung, der Brandbekämpfung in Hochhäusern, der Wasserrettung und anderen Bereichen eingesetzt werden können.

Innovation eröffnet eine neue Ära adaptiver Roboter

Wie lassen sich die Funktionen anspruchsvoller menschlicher Verhaltensweisen in Roboteralgorithmen „umwandeln"? Das ist eine wichtige Frage für Flexiv, ein 6 Jahre altes Robotikunternehmen, das von Absolventen der Stanford University gegründet wurde. Das Unternehmen hat mit Rizon den weltweit ersten adaptiven Roboter auf den Markt gebracht, der eine leistungsstarke Kraftkontrolle, Computer Vision und KI-Technologie vereint.

Flexiv stach beim 7 . Wettbewerb im Jahr 2021 hervor und erhielt die höchste Punktzahl auf der internationalen Strecke seit ihrer Einrichtung. Auch ein solches Team mit bereits fortgeschrittener Technologie sammelte wertvolle Erfahrungen aus dem Wettbewerb.

„Wir haben uns mehr Gedanken über unser Geschäftsmodell gemacht, indem wir Roadshows auf höherer Ebene durchgeführt haben", sagte Hu Xiaoping, der stellvertretende Geschäftsführer von Flexiv, und fügte hinzu, dass sein Team die Projektziele auf der Grundlage des Feedbacks von Experten und Ausschussmitgliedern angepasst und neue Lektionen gelernt hat, um das Projekt ständig zu verbessern und so besser auf den tatsächlichen Start vorbereitet zu sein.

Dr. Wang Jinfan von der Stanford University, der auch Lead Project Manager von Flexiv Robotics war, hielt den Wettbewerb für einen wunderbaren Kanal für Universitäten, um die Geschäftsideen ihrer Studenten wirklich zu verstehen und den Studenten ein gutes Beispiel für Unternehmertum zu geben.

Internationale Zusammenarbeit fördert Projekt zur kohlenstoffarmen bio-intelligenten Produktion

Das Mo-TrolBioLab-Projekt ist ein typisches Beispiel für die Anwendung einer grünen und kohlenstoffarmen biologischen Intelligenz. Helen M. Park, die Mitbegründerin dieses internationalen Kooperationsprojekts, ist von der Universität Gent in Belgien. Mo-TrolBioLab erschließt das Potenzial der synthetischen Biologie und setzt es frei, um die Kernvision einer „intelligenten, effektiven, umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen künftigen Bioproduktionsindustrie" zu verwirklichen.

Basierend auf der Kombination von metabolischen Netzwerkmodellen, maschinellem Lernen und Multi-omics-Analysen in technologieintensiven Bereichen der synthetischen Biologie bietet das Projekt kontinuierlich Lösungen für lange Forschungs- und Entwicklungszyklen, schlechte Kontrollierbarkeit und schwierige Prozesskontrolle des traditionellen Zellstoffwechsel-Engineerings an der Quelle und andere Engpassprobleme, um eine intelligente Biomanufacturing-Plattform für das Design von Zellfabriken und die Regulierung des Fermentationsproduktionsprozesses auf der Grundlage von Zellstoffwechselmerkmalen und Online-Parameter-Feedback zu etablieren.

Qualitativ hochwertige Talente in den Bereichen Innovation und Unternehmertum sind zu den grundlegenden Elementen des Ökosystems für Innovation und Unternehmertum geworden, und die Ausbildung in den Bereichen Innovation und Unternehmertum ist zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für die Vertiefung der Bildungs- und Unterrichtsreform und die Verbesserung der Qualität der Bildung in allen Bereichen geworden.

Herausragende junge Teams haben in den vergangenen acht Wettbewerben kontinuierlich Fortschritte gemacht und sich weiterentwickelt. Zahlreiche junge Talente mit Visionen, Verantwortungsbewusstsein, Ehrgeiz und Fähigkeiten haben sich hervorgetan. Sie wenden an, was sie gelernt haben, und erzielen weiterhin Erfolge in den Bereichen Innovation und Unternehmertum.

SOURCE Chongqing University