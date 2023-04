Le concours d'innovation et d'entrepreneuriat « Internet+ » incite des millions d'étudiants à œuvrer pour un avenir meilleur

CHONGQING, Chine, 8 avril 2023 /PRNewswire/ -- Depuis son inauguration en 2015, le concours international d'innovation et d'entrepreneuriat « Internet+ » pour les étudiants universitaires de Chine (le « concours ») a inspiré 39,83 millions d'étudiants à construire un avenir meilleur grâce à des projets de haute qualité dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), du big data et du cloud computing, selon l'organisateur du concours, l'université de Chongqing.

Le championnat de la 8e édition du concours débutera le 9 avril à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Le concours de cette année, dont le thème est « Dare to Differ, Dare to Win » (Oser la différence, oser la victoire), couvre les domaines de l'Internet, de la fabrication, des services de technologie de l'information et de l'agriculture moderne.

Le président chinois Xi Jinping a souligné, lors du 20e Congrès national du parti communiste chinois, qu'il était nécessaire de bien mettre en œuvre la stratégie visant à revigorer la Chine par la science, l'éducation et les talents, ainsi que la stratégie de développement axée sur l'innovation, d'ouvrir de nouvelles voies dans de nouveaux domaines de développement et d'encourager régulièrement un nouvel élan et de nouveaux avantages en matière de développement.

Au nouveau point de départ historique, il est essentiel d'adhérer à l'intégration du développement de l'éducation, de l'innovation scientifique et technologique et de la formation des talents pour former un cycle bénéfique, et à l'intégration de l'innovation originale pour obtenir des résultats efficaces.

L'esprit « Dare to Think, Dare to Create » fait de la technologie de pointe aérospatiale une réalité

Le projet d'hélicoptère sans pilote à rotors croisés et à rotor de queue à poussée composée du 5e championnat du concours s'est épanoui et a porté ses fruits. Dans la lutte contre les incendies de montagne, le véhicule aérien sans pilote qu'il a développé a participé à la mission de lutte contre les incendies à Chongqing l'année dernière.

Li Jingyang, le chef de projet, diplômé de l'école d'aéronautique et d'astronautique de l'université de Tsinghua, est un entrepreneur typique issu du concours. Le projet explore activement les technologies de pointe dans le domaine aérospatial.

En août 2022, le projet a pris l'initiative de lutter contre les incendies de forêt à Chongqing et a participé aux opérations de sauvetage, ce qui reflète l'esprit « oser penser et créer », ainsi que « oser prendre des responsabilités » de la jeunesse contemporaine.

Depuis la création de l'entreprise en octobre 2015, l'équipe a développé la technologie des hélicoptères à propulsion composite, et est maintenant devenue une entreprise nationale de haute technologie, avec plus de 50 brevets d'invention, et 6 tours de financement de 350 millions de yuans (environ 50 millions de dollars américains). Un hélicoptère sans pilote doté d'une poussée composée à deux rotors croisés et d'un rotor de queue a été construit et a contribué à créer près de 1 000 emplois.

Le projet a maintenant achevé la finalisation et l'industrialisation de modèles ayant un poids au décollage de 60 kg, 120 kg et 550 kg, et a réalisé pour la première fois en Chine l'installation par lots d'hélicoptères sans pilote dans le corps des pompiers, qui peuvent être largement utilisés dans la lutte contre les incendies de forêt, la lutte contre les incendies en hauteur, le sauvetage aquatique et d'autres domaines.

L'innovation ouvre une nouvelle ère pour les robots adaptatifs

Comment « convertir » les fonctions des comportements humains les plus sophistiqués en algorithmes robotiques ? C'est une question essentielle à laquelle est confrontée Flexiv, une entreprise de robotique fondée il y a six ans par des diplômés de l'université de Stanford. L'entreprise a lancé Rizon, le premier robot adaptatif au monde qui fusionne le contrôle de la force à haute performance, la vision par ordinateur et la technologie de l'IA.

Flexiv s'est distinguée lors de la 7e édition du concours en 2021 et a obtenu le score le plus élevé jamais obtenu pour le parcours international depuis sa création. Cette équipe, qui dispose déjà d'une technologie de pointe, a également acquis une expérience précieuse lors du concours.

« Nous avons davantage réfléchi à notre modèle commercial en organisant des tournées de présentation à un niveau plus élevé », a déclaré Hu Xiaoping, directeur général adjoint de Flexiv, ajoutant que son équipe avait réajusté les objectifs du projet sur la base des commentaires des experts et des membres du comité, et tiré de nouvelles leçons pour améliorer constamment le projet, afin d'être mieux préparée pour le lancement réel.

Le Dr. Wang Jinfan, de l'université de Stanford, qui était également le chef de projet principal de Flexiv Robotics, a estimé que le concours constituait un excellent moyen pour les universités de comprendre réellement les idées commerciales de leurs étudiants et de donner de bons exemples d'esprit d'entreprise aux étudiants de l'enseignement supérieur.

La coopération internationale stimule un projet de fabrication bio-intelligente à faible émission de carbone

Le projet Mo-TrolBioLab est un exemple typique de pratique de l'intelligence biologique verte et à faible émission de carbone. Helen M Park, cofondatrice de ce projet de coopération internationale, est originaire de l'université de Gand, en Belgique. Mo-TrolBioLab exploite et libère le potentiel de la biologie synthétique pour concrétiser la vision fondamentale d'une « future industrie de biofabrication intelligente, efficace, verte et à faible émission de carbone ».

Basé sur la combinaison de la construction d'un modèle de réseau métabolique, de l'apprentissage automatique et de l'analyse multi-omique dans les domaines à forte intensité technologique de la biologie synthétique, le projet apporte continuellement des solutions au long cycle de recherche et de développement, à la faible contrôlabilité et au contrôle difficile du processus de l'ingénierie traditionnelle du métabolisme cellulaire à partir de la source, ainsi qu'à d'autres problèmes de goulot d'étranglement, afin d'établir une plateforme de biofabrication intelligente pour la conception de l'usine cellulaire et la régulation du processus de production de la fermentation sur la base des caractéristiques du métabolisme cellulaire et du retour d'information en ligne sur les paramètres.

Des talents de qualité en matière d'innovation et d'entrepreneuriat sont devenus les éléments de base de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et l'éducation à l'innovation et à l'entrepreneuriat est devenue une condition inévitable pour approfondir la réforme de l'éducation et de l'enseignement et améliorer la qualité de l'éducation de manière globale.

De jeunes équipes exceptionnelles ont continuellement progressé et se sont perfectionnées au cours des huit derniers concours. Un grand nombre de jeunes talents dotés d'une vision, d'un sens des responsabilités, d'aspirations et de capacités se sont distingués. Ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris et continuent d'accomplir des prouesses en matière d'innovation et d'esprit d'entreprise.

SOURCE Chongqing University