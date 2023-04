Der „Internet +" -Wettbewerb, der von der Chongqing University ausgerichtet wird, inspiriert Studenten weltweit zu Innovation und Unternehmertum

CHONGQING, China, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 9. April endete in der südwestchinesischen Stadt Chongqing The Championship of the Eighth China International College Students' "Internet+" Innovation and Entrepreneurship Competition (der ,,Wettbewerb"), bei dem sechs hochkarätige Teams ihre Forschungsergebnisse in verschiedenen Spitzenbereichen der künstlichen Intelligenz, des Digitalen Zwillings und der computergestützten Bildverarbeitung präsentierten.

Alle Teams bestanden aus Hochschulstudenten aus dem In- und Ausland. Der diesjährige Wettbewerb, der am 9. April stattfand, war gleichzeitig das erste Global Entrepreneurship Forum für Hochschulstudenten.

Seit Beginn des diesjährigen Wettbewerbs im April 2022 haben sich insgesamt 14,5 Millionen Studenten von 4.554 Hochschulen in 111 Ländern und Regionen angemeldet und 3,4 Millionen Forschungsprojekte eingereicht. Es war das erste Mal, dass dieser Wettbewerb mehr als 10 Millionen Teilnehmer anlockte.

Nach strenger Auswahl und Bewertung erreichten vier chinesische und zwei ausländische Teams das Finale. Nach hartem Wettbewerb und faszinierenden Präsentationen ihrer Projekte gewannen Studenten der Nanjing University of Science and Technology die Meisterschaft für ihre kreative Forschung mit dem Titel Light and Shadow -- Pioneer of Billion Pixel Infrared Intelligent Computational Imaging.

„Wir haben den Geist unserer Vorgänger geerbt und fünf Jahre lang gearbeitet, um einen Traum zu verwirklichen. Ich kann hier heute stolz sagen, dass wir es geschafft haben!" so Wang Bowen, ein Mitglied des Champion-Teams.

Der Wettbewerb, der zum ersten Mal in 2015stattgefunden hat, hat bisher etwa 9,43 Millionen Teams mit 39,83 Millionen Studenten eingeladen. Er zielt darauf ab, Studenten zu ermutigen und zu inspirieren, innovativ zu sein und ihr eigenes Unternehmen zu gründen.

Chinesischer, internationaler, lehrreicher, umfassender und innovativer - seit der ersten Auflage im Jahr 2015 hat der Wettbewerb aktiv eine Plattform für umfassende Bildung geschaffen.

Der Wettbewerb hat 6,03 Millionen Teams und 25,33 Millionen Studenten aus 120 Ländern und Regionen zur Teilnahme angezogen. Diese Zahlen verdeutlichen den wachsenden Enthusiasmus junger Menschen für Innovation und Unternehmertum; diese Veranstaltung ist zu einer Wiege geworden, die vielen jungen Menschen hilft, ihre Träume von Innovation und Unternehmertum zu verwirklichen.

In den letzten acht Jahren hat der Wettbewerb zehntausende Millionen von Studenten aus mehr als 120 Ländern und Regionen zusammengebracht. Es wurden eine globalisierte Plattform für den Bildungsaustausch und ein außergewöhnliches Ökosystem für Innovation und Unternehmertum geschaffen.

