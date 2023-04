A competição "Internet +", organizada pela Universidade de Chongqing, inspira estudantes do mundo inteiro a inovar e iniciar negócios

CHONGQING, China, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Campeonato da Oitava Competição de Inovação e Empreendedorismo "Internet+" de estudantes universitários internacionais da China (a "Competição") terminou em 9 de abril, no município de Chongqing, no sudoeste da China, com seis equipes de alto nível apresentando seus resultados de pesquisa em vários campos de ponta de Inteligência Artificial, gêmeo digital e imagem computacional.

Todas as equipes foram compostas por estudantes universitários nacionais e estrangeiros. Realizada em 9 de abril, a competição deste ano também foi o primeiro Fórum Global de Empreendedorismo para Estudantes Universitários.

Desde o início da competição deste ano em abril de 2022, um total de 14,5 milhões de estudantes de 4.554 faculdades em 111 países e regiões se inscreveram para o evento, apresentando 3,4 milhões de projetos de pesquisa. Foi a primeira vez em que esta competição conseguiu atrair mais de 10 milhões de participantes.

Após uma rigorosa seleção e avaliação, quatro equipes chinesas e duas estrangeiras chegaram à final. Após uma competição acirrada e apresentações intrigantes de seus projetos, os alunos da Universidade de Ciência e Tecnologia de Nanjing venceram o campeonato por sua pesquisa criativa chamada "Luz e Sombra - Pioneira em Imagens Computacionais Inteligentes por Infravermelho de Bilhões de Pixels".

"Nós herdamos o espírito de nossos antecessores e trabalhamos noite e dia durante cinco anos para realizar um sonho. Hoje, eu posso dizer com orgulho que nós conseguimos!", disse Wang Bowen, membro da equipe campeã.

A competição, realizada pela primeira vez em 2015, já recebeu cerca de 9,43 milhões de equipes com 39,83 milhões de estudantes universitários, com o objetivo de incentivar e inspirar os alunos a inovar e iniciar seus próprios negócios.

Mais chinês, mais internacional, mais educacional, mais abrangente e mais inovador. Desde a primeira edição em 2015, a Competição tem construído uma plataforma para educação abrangente de forma ativa.

Ela já atraiu 6,03 milhões de equipes e 25,33 milhões de estudantes universitários de 120 países e regiões para participar do evento. Esse conjunto de números marca o crescente entusiasmo da inovação e do empreendedorismo dos jovens. O evento se tornou um berço para ajudar muitos jovens a realizar seus sonhos de inovação e empreendedorismo.

Nos últimos oito anos, a competição reuniu dezenas de milhões de estudantes universitários de mais de 120 países e regiões. Uma plataforma globalizada de intercâmbio educacional e um extraordinário ecossistema de inovação e empreendedorismo foram formados.

FONTE Chongqing University

