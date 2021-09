Der neue Qianhai-Plan „fördert die regionale wirtschaftliche Integration"

SHENZHEN, China, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- Der neue Entwicklungsplan für die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone in Shenzhen ist ein starker Antrieb für die regionale wirtschaftliche Integration der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA), was wiederum Chinas Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt stärken wird, so Cao Jinli, Direktorin des Taiwan, Hong Kong and Macao Research Institute of the Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, in einem Interview am 9. September.