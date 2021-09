Nieuw Qianhai-plan "verdere versterking van de regionale economische integratie"

SHENZHEN, China, 29 september 2021 /PRNewswire/ -- Het nieuwe ontwikkelingsplan voor de Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone in Shenzhen is een sterke drijfveer voor de regionale economische integratie van de Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area (GBA), die op zijn beurt het concurrentievermogen van China op de wereldmarkt zal versterken, aldus Cao Jinli, directeur van het Taiwan, Hong Kong en Macao Onderzoeksinstituut van de Chinese academie voor internationale handel en economische samenwerking, in een commentaar tijdens een interview op 9 september.