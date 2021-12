Design Miami/ 2021: Kohler debiutuje ze „Stone Flow" i Rock.01 autorstwa Daniela Arshama

KOHLER, Wisconsin, 1 grudnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Kohler, czołowa marka w segmencie kuchni i łazienek, prezentuje swoją wieloletnią innowacyjność i czołową pozycję w projektowaniu poprzez instalację stworzoną na zamówienie przez nowojorskiego artystę Daniela Arshama zatytułowaną „Stone Flow" na targach Design Miami/ 2021. Stone Flow to eksperymentalna faza współpracy KOHLER x Arsham , w której wykorzystano gigantyczne skały będące pierwowzorem innowacyjnego zlewozmywaka Rock.01.

Przy pomocy serii obiektów i form imitujących kamienie Arsham zapewnia dalszy wgląd w swój proces projektowy, który wykorzystuje organiczne formy występujące w naturze. Wydrukowany w technologii 3D zlewozmywak Rock.01 wyprodukowany w Kohler w stanie Wisconsin zadebiutuje w tym tygodniu w ramach instalacji Stone Flow i będzie dostępny w sprzedaży w tym miesiącu w liczbie 99 sztuk. Ten jedyny w swoim rodzaju limitowany zlewozmywak stanowi połączenie kreatywnej innowacji i fachowego rzemiosła firm Kohler i Arsham.

W ramach Design Miami/ 2021 Kohler prezentuje Design Talk , „Wzornictwo w teraźniejszości: jak technologia i rzemiosło wpisują się w moment kulturowy" w czwartek 2 grudnia z udziałem Daniela Arshama, artysty-projektanta; Marca Bendy, współzałożyciela firmy Friedman Benda; Davida Kohlera, prezesa i dyrektora generalnego firmy Kohler oraz Samuela Rossa, artysty-projektanta. Wydarzenie poprowadzi Wava Carpenter, dyrektor kuratorski Design Miami.

Co więcej, Kohler zaprezentuje w Miami pozostałe innowacyjne i designerskie kolekcje światowe. Kolekcja prysznicowa Statement Showering Collection oraz kolekcja zaworów i urządzeń do sterowania Anthem Valves and Controls przedstawiają ewolucję kąpieli pod prysznicem zarówno pod względem wzornictwa, jak i wrażeń, a ponadto są starannie wykonane zgodnie z międzynarodowymi standardami hydraulicznymi, zapewniając bezproblemową specyfikację i otwierając drzwi do nieograniczonej kreatywności. Kolekcja baterii Occasion została zainspirowana współczesną modą i niewymuszonym blaskiem Złotej Ery Hollywood, oferując zarówno elegancję, jak i czar w łazience.

W ramach obchodów Design Miami/ 2021 Kohler przekazał darowiznę na rzecz DigDeep , organizacji non-profit działającej na rzecz zapewnienia czystej wody rodzinom w rezerwacie Navajo Nation. Zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody jest centralnym elementem działań firmy Kohler na rzecz ochrony planety i wspierania dobrobytu jednostek i społeczności na całym świecie. Pewny dostęp do wody jest nie tylko niezbędny do życia, ale także do jego wzbogacenia oraz do zdobywania wykształcenia i rozwijania sztuki.

