Deutsche Bahn, Trenlerin Bakımı ve Denetimi için Getac S410 Dizüstü Bilgisayarları Seçiyor

Getac, güvenli ve sürdürülebilir demiryolu operasyonları için demiryolu sektöründeki yeni büyük müşterileri dijitalleştirme ve otomasyon ile destekliyor

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DB kısa süre önce trenlerin ve lokomotiflerin güvenilir denetimi, bakımı ve işletimi için S410 dayanıklı dizüstü bilgisayarları kullanmaya başladı.

Getac S410 çözümleri, trenlerin hızlı bir şekilde raylara geri dönmesi için hızlı ve verimli süreçlere olanak tanır.

TAIPEI, 12 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- Deutsche Bahn AG artık çok sayıda operasyonel iş akışı için Getac dayanıklı S410 dizüstü bilgisayarları kullanıyor. Merkezi Almanya'nın Trier kenti yakınlarındaki Föhren'de bulunan IT-HAUS GmbH, Getac ile yapılan ilgili ihaleyi kazandı ve DB'ye tedarik sağlamaya başladı. S410 dizüstü bilgisayarlar, özellikle revizyon ve genel denetimlerin yanı sıra bakım ve onarımlar için de kullanılıyor; trenin aksama sürelerini en aza indirmeye yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Dijitalleştirmede profesyonellik

Getac'ın dayanıklı S410 dizüstü bilgisayarları, dijitalleştirme ve otomasyon süreçlerini destekler ve böylece hızlı ve etkili denetim ve bakım sağlar. Sistemle ilgili arızalar, hasarlar veya kazara meydana gelen hasarlar durumunda, trenler hızlı bir şekilde tekrar çalışır hale getirilecek ve aksama süreleri daha da azaltılacaktır.

Deutsche Bahn'daki ek Getac S410 uygulamaları arasında otomatik raporlama ve dokümantasyon, güvenlikle ilgili ekipmanların düzenli olarak izlenmesi ve karmaşık denetim hizmetlerinin, revizyonların ve genel denetimlerin tamamlanması yer alıyor.

Getac S410 dizüstü bilgisayarlar ile servis teknisyenleri aynı anda farklı sistemlere sahip farklı trenler üzerinde çalışabilir. Bu, kazalara karışan trenler için raporların oluşturulmasına ve atölyelerdeki sistemlerin okunmasına olanak sağlar. Trenlerin içinde ve altında motorları kontrol ederken veya arıza ararken, kolay okunabilen ekrana, aydınlatmalı klavyeye ve çeşitli bağlantılara (RS232 veya RJ45 gibi) sahip güvenilir bir cihaz gereklidir. S410 ayrıca atölyede veya açık havada, çok çeşitli hava koşullarında çalışırken güçlü bir güvenilirlik sunar.

Ayrıca müşteri için özellikle önemli olan, beklenmedik arızalar durumunda güvenli bir prosedür uygulanmasıydı. Burada, IT-HAUS'un Hot Swap Hizmeti ve Getac Kendi Kendine Bakım programı, kesinti sürelerinin azaltılmasını sağlıyor.

Akıllı, Güvenli Bakım

Getac cihazları aynı zamanda araç bileşenlerinin durumunun doğrudan bakım atölyelerine otomatik olarak raporlanması veya yedek parçaların otomatik olarak sağlanması için de kullanılmaktadır. Getac S410, dijital teşhis ve denetim sistemleri sayesinde DB çalışanlarına daha iyi destek sağlar ve iş yüklerini azaltır.

"Deutsche Bahn'ı dayanıklı bilgi işlem çözümlerimizle desteklemekten büyük gurur duyuyoruz" dedi Eric Yeh, Getac Technology GmbH Genel Müdürü. "S410 dizüstü bilgisayarlarımız son derece güçlü ve güvenilirdir, kullanımı çok kolaydır ve 5G teknolojisi sayesinde yüksek düzeyde dijitalleşmeye olanak sağlar. Zorlu ortamlarda sorunsuz operasyonlar için idealdirler ve bu nedenle bu alandaki zorlu görevler için özellikle uygundurlar."

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücut kameraları, otomotiv video sistemleri ve kurumsal video analiz çözümleri dahil olmak üzere dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde dünya lideridir. Getac'ın hizmetleri ve çözümleri, zorlu ortamlardaki tüm ön saflardaki çalışanlara dünya standartlarında bir deneyim sunmak için tasarlanmıştır. Getac, 100'den fazla ülkede savunma, kamu güvenliği, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, hammadde, üretim, nakliye ve lojistik alanlarındaki müşterilerine hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: http://www.getac.com; LinkedIn veya YouTube'da; Getac Endüstri Blogu'na katılım fırsatı.

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